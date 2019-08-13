Представители Кореи, Китая и Японии могут провести встречу в августе

/ Фото: Flickr

Главы МИД Республики Корея, Китая и Японии могут провести трехстороннюю встречу до конца августа.

Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на чиновника правительства.

По его словам, шансы, что переговоры состоятся, "довольно высоки". "Мы работаем над организацией встречи и уже скоро сможем сообщить, когда именно она пройдет", — отметил он, не исключив, что диалог может начаться еще до конца текущего месяца.

Чиновник добавил, что это может стать "хорошей возможностью для Токио и Сеула снизить напряженность в двусторонних отношениях"

Ранее японские СМИ сообщали, что министры иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, Китая Ван И и Японии Таро Коно могут провести встречу в Китае 21 августа. Предполагается, что на переговорах главы МИД обсудят возможность проведения саммита глав трех государств, недавние ракетные пуски КНДР и их влияние на усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, а также двусторонние проблемы.

Реклама

Ранее республика Корея, где ранее мужчина поджег себя перед японским посольством, решила исключить Японию из списка доверенных стран-партнеров, в которые по упрощенной процедуре могут поставляться товары южнокорейского производства. Об этом заявил министр торговли, промышленности и энергетики РК Сун Юн Мо.

Согласно новым правилам, Япония будет включена во вторую из трех категорий торговых партнеров. Таким образом, южнокорейским компаниям будет необходимо подавать отдельный запрос на разрешение для экспорта товаров в Японию. Процесс рассмотрения запроса составит около 15 дней, что на 10 дней дольше, чем при существующей системе.

В тренде Эксперт объяснил, как Россия потеряла 10 млрд долларов на торговой войне США и Китая

Соответствующее решение вступит в силу спустя 20 дней, в течение которых правительство Южной Кореи намерено вынести данную инициативу на обсуждение граждан страны.

Ранее Япония относилась к первой категории торговых партнеров наряду с 29 другими государствами, в которые южнокорейские компании по упрощенной процедуре могут поставлять товары. К третьей категории причислены страны, экспорт в которые может быть разрешен лишь в качестве исключения при особых обстоятельствах.

Между тем президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал к взвешенному ответу на ограничительные меры Токио против Сеула в сфере торговли.

"Наш ответ на торговые ограничения Японии не должен быть эмоциональным, - подчеркнул глава государства на встрече со своими советниками. - Необходимо не только сохранять решимость, но и принимать важные решения, учитывая долгосрочные перспективы".

Напомним, 2 августа правительство Японии приняло решение вывести Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Официально соответствующее решение вступит в силу 28 августа.

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных электронных устройств. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп посетит в Южную Корею, чтобы продолжить денуклеаризацию КНДР.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама