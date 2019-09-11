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Премьер Израиля Нетаньяху прервал речь из-за сигнала тревоги: видео

11 сентября, 15:54

Во время выступления премьера сработала система оповещения о ракетной атаке

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху был вынужден прервать предвыборную речь в городе Ашдод из-за сигнала сирены, оповещающего о ракетном ударе.

Сработала система оповещения о ракетной атаке со стороны сектора Газа. Политика из зала эвакуировала охрана.

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Ракеты перехватила система "Железный купол", никто не пострадал. В ответ на обстрел армия Израиля нанесла авиаудары по объектам ХАМАС.

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Как сообщалось, израильские военные самолеты нанесли удары по объектам в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории Израиля. Израильские истребители атаковали в 15 военных целей ХАМАС в северной и центральной частях сектора Газа в ответ на ракетный обстрел городов Ашдод и Ашкелон во вторник вечером.

"Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по 15 террористическим целям в северной и центральной частях сектора Газа, включая ряд военных целей и объектов военно-морских сил ХАМАС, а также мастерские по производству оружия и подземный тоннель, принадлежащий движению ХАМАС. Атака была осуществлена в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа территории Израиля накануне", – говорится в распространенном военными заявлении.

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Израиль сектор Газа Нетаньяху

Источник: Сегодня

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