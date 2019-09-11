Израиль нанес авиаудары по территории сектора Газа

Информации о пострадавших пока не поступало

/ Фото: AFP

Израильские военные самолеты нанесли удары по объектам в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории Израиля. Об этом в среду сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на службы безопасности.

Израильские истребители атаковали в 15 военных целей ХАМАС в северной и центральной частях сектора Газа в ответ на ракетный обстрел городов Ашдод и Ашкелон во вторник вечером.

"Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по 15 террористическим целям в северной и центральной частях сектора Газа, включая ряд военных целей и объектов военно-морских сил ХАМАС, а также мастерские по производству оружия и подземный тоннель, принадлежащий движению ХАМАС. Атака была осуществлена в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа территории Израиля накануне", — говорится в распространенном военными заявлении.

"Армия обороны Израиля будет и впредь противодействовать попыткам нанести ущерб израильским гражданским лицам и считает ХАМАС ответственным за любые события, происходящие или исходящие с территории сектора Газа", — добавили в пресс-службе.

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Информации о пострадавших пока не поступало.

Во вторник армия Израиля информировала, что две ракеты были запущены из сектора Газа по еврейскому государству, обе были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Сирены прервали выступление на предвыборном митинге в городе Ашдод премьер-министра Израиля Биньяина Нетаньяху.

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Как известно, конфликт между Израилем и сектором Газа обострился. 13 июня система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру сектора Газа.

Как мы писали ранее, 4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так, в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

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