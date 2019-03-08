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Пресс-секретарь Лукашенко назвала диктатуру брендом

Сегодня, 04:45

В мире может возникнуть на нее запрос, считает Наталья Эйсмонт

Фото: Getty Images
Пресс-секретарь Лукашенко назвала диктатуру брендом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/94f/b08/5c794fb08308d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/94f/b08/5c794fb08308d.png Другие страны В мире может возникнуть на нее запрос, считает Наталья Эйсмонт

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт считает, что характеристика "диктатура" в отношении Белоруссии стала брендом, а в мире может возникнуть глобальный запрос на диктатуру как режим.

"Диктатура – очень интересное слово на сегодняшний день, оно так по-разному воспринимается....это какая-то такая очень необыкновенная тенденция, о которой я достаточно часто думаю", – сказала Наталья Эйсмонт в четверг вечером в эфире телеканала ОНТ в программе "Марков. Ничего личного".

Пресс-секретарь президента отвечала на риторический вопрос ведущего программы: "А где же тут диктатура?" по поводу участия в недавно состоявшемся в прямом эфире "Большом разговоре" Александра Лукашенко представителей оппозиционных СМИ, которые "достаточно вольно вели себя".

По ее словам, "мы это слово действительно употребляем и в совершенно разных уже смыслах – иногда с сатирическим оттенком".

"А иногда мне кажется, что сегодня, в 2019 году, слово диктатура уже порой – я не знаю согласитесь ли вы со мной или нет – приобретает какой-то позитивный оттенок. Мы видим, что происходит вокруг, мы видим хаос, порой беспорядок...", - рассуждает Наталья Эйсмонт.

"Я, может, сейчас парадоксальную вещь скажу или неожиданную, но иногда мне кажется, что не сегодня так завтра, а послезавтра – точно, в мире может возникнуть запрос на диктатуру", – полагает пресс-секретарь белорусского президента.

"За диктатурой, в нашем сегодняшнем понимании мы видим, на мой взгляд, порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Мне кажется, что мы так часто произносим это слово, что диктатура уже – это наш бренд", – резюмировала Наталья Эйсмонт.

Напомним, Лукашенко нахамил Украине из-за Крыма. Президент Беларуси снова заявил, что Украина молча сдала полуостров России, и что украинцы за него не сражались.

Кроме того, белорусский аналитик, эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич рассказал сайту "Сегодня", что сам Лукашенко всеми силами пытается не допустить размещения в Беларуси российской военной базы, чтобы избежать повторения крымского сценария.

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Тег Лукашенко, диктатура

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Интерфакс

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