Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

Преступник захватил заложников в баре в Рио-де-Жанейро

29 ноября, 23:21

Злоумышленник вооружен ножом и, предположительно, бутылкой с зажигательной смесью

Вооруженный преступник захватил пятерых человек в заложники в баре в центре Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает портал G1.

На место происшествия прибыл спецназ. Улица, на которой находится заведение, перекрыта. Ведутся переговоры об освобождении заложников, выясняются мотивы преступника. Информации о пострадавших нет.

Реклама

По предварительным данным, злоумышленник вооружен ножом и, предположительно, бутылкой с зажигательной смесью.

В тренде
Переговоры следует вести с участием представителей европейских стран – Макрон отказался от идеи Путина о ракетах
Фото: kremlin.ru

Ранее неизвестный напал с ножом на людей в Гааге. Полицейские пока не задержали нападавшего. Нападение произошло на торговой улице Гроте Марктстраат.

Напомним, что ранее в Лондоне на мосту произошел теракт. Полиция прибыла на место событий после поступления сообщений о нападении на людей с применением холодного оружия. Подозреваемый, которого задержали прохожие, был застрелен полицейскими. На поясе у злоумышленника было закреплено фальшивое взрывное устройство.

На настоящий момент место происшествия оцеплено, закрыта станция метро "Лондон бридж", проведена эвакуация людей из близлежащих зданий. На месте работают сотрудники контртеррористического подразделения полиции со служебными собаками.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

заложники нож Рио-де-Жанейро полиция бар

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео
Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видеоFun
"Хиросима" у берегов Китая: что известно о подводном взрывеДругие страны
Зверское убийство сирийца российскими наемниками: Генпрокуратура РФ сделала заявление
Зверское убийство сирийца российскими наемниками: Генпрокуратура РФ сделала заявлениеРоссия
Новый расистский скандал в Польше: студентку отчислили из вуза за украинофобию
Новый расистский скандал в Польше: студентку отчислили из вуза за украинофобиюДругие страны
Сеть удивили провокационные снимки сына президента
Сеть удивили провокационные снимки сына президентаFun
В Facebook и Instagram случился глобальный сбой: кого задело
В Facebook и Instagram случился глобальный сбой: кого заделоДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...