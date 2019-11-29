Преступник захватил заложников в баре в Рио-де-Жанейро

Злоумышленник вооружен ножом и, предположительно, бутылкой с зажигательной смесью

Вооруженный преступник захватил пятерых человек в заложники в баре в центре Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает портал G1.

На место происшествия прибыл спецназ. Улица, на которой находится заведение, перекрыта. Ведутся переговоры об освобождении заложников, выясняются мотивы преступника. Информации о пострадавших нет.

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По предварительным данным, злоумышленник вооружен ножом и, предположительно, бутылкой с зажигательной смесью.

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Ранее неизвестный напал с ножом на людей в Гааге. Полицейские пока не задержали нападавшего. Нападение произошло на торговой улице Гроте Марктстраат.

Напомним, что ранее в Лондоне на мосту произошел теракт. Полиция прибыла на место событий после поступления сообщений о нападении на людей с применением холодного оружия. Подозреваемый, которого задержали прохожие, был застрелен полицейскими. На поясе у злоумышленника было закреплено фальшивое взрывное устройство.

На настоящий момент место происшествия оцеплено, закрыта станция метро "Лондон бридж", проведена эвакуация людей из близлежащих зданий. На месте работают сотрудники контртеррористического подразделения полиции со служебными собаками.

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