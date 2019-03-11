Президент Алжира вернулся в охваченную протестами страну

Бутефлика, которому 2 марта исполнилось 82 года, возглавляет страну с 1999 года

Фото: AFP

Президент Алжира вернулся в охваченную протестами страну //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/5ae/f20/5c85aef20f5e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/5ae/f20/5c85aef20f5e0.jpg 2019-03-11T02:42:55+02:00 Другие страны Бутефлика, которому 2 марта исполнилось 82 года, возглавляет страну с 1999 года

Президент Алжира, 82-летний Абдельазиз Бутефлика, вернулся в страну в воскресенье, 10 марта, после двух недель лечения в швейцарской больнице.

Об этом сообщает Reuters.

Бутефлика прибыл на родину на фоне протестов десятков тысяч алжирцев, которые не согласны с решением президента на выборах в апреле пятый раз претендовать на должность.

Издание добавляет, что алжирские генералы симпатизируют демонстрантам.

Так, начальник Генштаба Гаед Салах, выступая с обращением о единстве армии и народа, не вспомнил об акции протеста.

В антиправительственных маршах в Алжире и других городах участвуют молодежь, целые семьи и даже пожилые люди. Они требуют от 81-летнего президента Абдель Азиза Бутефлики отказаться от выдвижения на пятый президентский срок. Эти протесты стали самыми крупными после Арабской весны 2011 года.

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Напомним: Бутефлика, которому 2 марта исполнилось 82 года, возглавляет страну с 1999 года. В 2013 году он пережил инсульт, после чего очень редко появляется на публике. Критики Бутефлики вменяют ему, что он является марионеткой военных, семейных кланов и влиятельных представителей крупного бизнеса.

Очередные президентские выборы в Алжире должны состояться 18 апреля 2019 года.

Выдвижение больного политика, который руководит страной с 1999 года, на новый срок спровоцировало волну протестов в Алжире. Их главными участниками стали молодежь и творческая интеллигенция. Крупнейшие акции прошли в разных городах страны в минувшую пятницу и собрали более полумиллиона человек. В субботу люди вновь начали выходить на улицы.

Сейчас общественность в Алжире обсуждает различные варианты развития событий в стране. Одним из вероятных сценариев считается перенос выборов на более поздний срок.

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