Президент Алжира вернулся в охваченную протестами страну
Бутефлика, которому 2 марта исполнилось 82 года, возглавляет страну с 1999 года
Президент Алжира, 82-летний Абдельазиз Бутефлика, вернулся в страну в воскресенье, 10 марта, после двух недель лечения в швейцарской больнице.
Об этом сообщает Reuters.
Бутефлика прибыл на родину на фоне протестов десятков тысяч алжирцев, которые не согласны с решением президента на выборах в апреле пятый раз претендовать на должность.
Издание добавляет, что алжирские генералы симпатизируют демонстрантам.
Так, начальник Генштаба Гаед Салах, выступая с обращением о единстве армии и народа, не вспомнил об акции протеста.
В антиправительственных маршах в Алжире и других городах участвуют молодежь, целые семьи и даже пожилые люди. Они требуют от 81-летнего президента Абдель Азиза Бутефлики отказаться от выдвижения на пятый президентский срок. Эти протесты стали самыми крупными после Арабской весны 2011 года.
Напомним: Бутефлика, которому 2 марта исполнилось 82 года, возглавляет страну с 1999 года. В 2013 году он пережил инсульт, после чего очень редко появляется на публике. Критики Бутефлики вменяют ему, что он является марионеткой военных, семейных кланов и влиятельных представителей крупного бизнеса.
Выдвижение больного политика, который руководит страной с 1999 года, на новый срок спровоцировало волну протестов в Алжире. Их главными участниками стали молодежь и творческая интеллигенция. Крупнейшие акции прошли в разных городах страны в минувшую пятницу и собрали более полумиллиона человек. В субботу люди вновь начали выходить на улицы.
Сейчас общественность в Алжире обсуждает различные варианты развития событий в стране. Одним из вероятных сценариев считается перенос выборов на более поздний срок.
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