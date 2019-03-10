В Алжире во время протестов против президента пострадали более 200 человек
Граждане выступают против баллотирования на пятый срок действующего президента страны Абдельазиза Бутефлики
В Алжире вчера во время массовых акций протеста пострадали более 200 человек, задержаны 195 митингующих.
Об этом сообщает информагенство dpa.
8 марта десятки тысяч людей протестовали против баллотирования на пятый срок действующего президента страны Абдельазиза Бутефлики. Акции начались мирно, однако позже возникли столкновения с правоохранителями.
Травмы получили более 100 гражданских и 112 полицейских. Участники акций пострадали от резиновых пуль и слезоточивого газа, который применили силовики. Кроме того, некоторые демонстранты получили повреждения от камней.
Правоохранители задержали 195 человек. Кроме того, группа злоумышленников ворвалась в Национальный музей античности, внутри сооружения вспыхнул огонь. Сообщается о ряде похищенных экспонатов.
Министерство высшего образования Алжира сегодня неожиданно продлило весенние каникулы для студентов. Перерыв в учебе начнется 10 марта вместо 21-го и продлится до 4 апреля. Во время каникул студенческие общежития в Алжире закрывают. В акциях протеста активное участие принимают тысячи студентов в разных городах страны.
Напомним: Бутефлика, которому 2 марта исполнилось 82 года, возглавляет страну с 1999 года. В 2013 году он пережил инсульт, после чего очень редко появляется на публике. Критики Бутефлики вменяют ему, что он является марионеткой военных, семейных кланов и влиятельных представителей крупного бизнеса.
Выдвижение больного политика, который руководит страной с 1999 года, на новый срок спровоцировало волну протестов в Алжире. Их главными участниками стали молодежь и творческая интеллигенция. Крупнейшие акции прошли в разных городах страны в минувшую пятницу и собрали более полумиллиона человек. В субботу люди вновь начали выходить на улицы.
Сейчас общественность в Алжире обсуждает различные варианты развития событий в стране. Одним из вероятных сценариев считается перенос выборов на более поздний срок.
Напомним, в последнее время ситуация также обострилась в Венесуэле, где лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом.
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