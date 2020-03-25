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Президент Бразилии призвал отменить карантин в стране

25 марта, 09:02

Денис Беспалов

Болсонару назвал коронавирус "небольшим гриппом" и раскритиковал СМИ за распространение страхов

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который ранее опроверг, что заразился коронавирусом, в своем обращении к нации призвал мэра Рио-де-Жанейро и губернатора Сан-Паулу "вернуться к нормальности" и покончить с карантинными мерами, введенными из-за коронавируса, передает DW.

Болсонару вновь назвал коронавирус "небольшим гриппом", раскритиковал СМИ за распространение страхов и заявил, что региональные власти должны покончить с концепцией "выжженной земли", как он называет введенные против эпидемии меры.

"В группе риска люди за шестьдесят. Зачем закрывать школы?" - возмутился президент.

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Между тем во многих городах Бразилии прошли акции протеста против поведения бразильских властей, которые, по мнению демонстрантов, игнорируют угрозу эпидемии. Так, только в бразильской делегации во время мартовской поездки в США 23 человека были заражены коронавирусом, в том числе и глава пресс-службы президента Фабио Вайнгартен.

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Вайнгартен, в частности, участвовал в переговорах Болсонару с руководством США и обедал в одном помещении с президентом Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. 12 марта Болсонару сделал тест на коронавирус, в очередной раз назвав размах эпидемии "выдумкой".

На данный момент число инфицированных в Бразилии составляет около 2,2 тысячи человек во всех 26 штатах и столичном Федеральном округе. 46 заболевших умерли. Карантин был введен в Рио-де-Жанейро 21 марта.

Отметим, после встречи с бразильской делегацией президент США Дональд Трамп сделал тест на коронавирус.

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