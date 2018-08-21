Президент Ирана объяснил, почему США не нападут на его страну

В Вашингтоне знают о мощи и потенциале Тегерана, утверждает Роухани

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США не решатся напасть на Исламскую Республику, поскольку Тегеран слишком сильный соперник. Об этом сообщила иранская телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

"Почему Америка на нас не нападает? В Вашингтоне понимают, насколько мы сильны и во что это им обойдется", – сказал Роухани.

По его словам, "члены Конгресса США решили, что с Ираном нельзя начинать войну, поскольку они знают о мощи и потенциале Исламской Республики".

Глава исполнительной власти Ирана подчеркнул, что "сегодня никто, включая Европу, Китай и Канаду, не доверяет Вашингтону".

"Почему США наложили санкции на Турцию и Китай? Они считают, что смогут таким образом ослабить эти страны, – отметил Роухани. – Мы должны преодолеть нашу слабость, чтобы Вашингтон отказался от своих планов".

Ранее в Тегеране заявили, что попытки экономического давления и угрозы со стороны США никогда не заставят Иран изменить свою политику в ближневосточном регионе.

Также сообщалось, что верховный лидер Ирана запретил вести переговоры с США.