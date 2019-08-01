/ Фото: AFP

Президент Мадуро верит в успех диалога с венесуэльской оппозицией https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE 2019-08-01T03:24:02+03:00 Другие страны Начался новый раунд диалога между делегацией оппозиции Венесуэлы и правительством

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что верит в успех диалога между правительством и венесуэльской оппозицией, который поможет найти выход из политического кризиса. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в штате Миранда.

"Сегодня начался новый раунд диалога между делегацией оппозиции Венесуэлы и конституционным правительством, которое я возглавляю. Я верю в диалог между нами", — заявил Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter.

Глава Венесуэлы также осудил планы "правых экстремистов, выступающих за иностранное вторжение в страну". "Это безумие!", — подчеркнул он.

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Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что США вводят новые санкции в отношении должностных лиц Венесуэлы, которых считают виновными в нарушении прав человека.

Ранее в Вооруженных силах Венесуэлы произошли перестановки после того, как власти сообщили о предотвращении попытки государственного переворота, которая планировалась на 23–24 июня и предусматривала убийство президента. Среди задержанных за участие в сговоре были военнослужащие.

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Напомним, что в мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек.

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