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Президент Молдовы заявил, что готов распустить парламент

22 мая, 14:07

В Молдове по истечении почти трех месяцев после парламентских выборов нет парламентского большинства

Фото: facebook.com/dodon.igor
Фото: facebook.com/dodon.igor.

Президент Молдовы Игорь Додон обратился в Конституционный суд, чтобы выяснить, когда заканчиваются три месяца, после которых появляются основания для роспуска парламента. Об этом Игорь Додон сообщил у себя в Facebook.

"Впервые за 27 лет независимости Республики Молдова, по истечении почти трех месяцев после парламентских выборов и двух месяцев после учредительного заседания нового Парламента, в стране нет ни спикера Парламента, ни парламентского большинства, ни функционального Правительства", - написал он.

"Сегодня же я обратился в Конституционный суд, чтобы прояснить ситуацию с крайним сроком, по истечении которого Парламент может быть распущен: три месяца после 9 марта, когда Конституционный суд утвердил итоги выборов, или после 21 марта, когда было проведено учредительное заседание нового Парламента", – добавил он.

По словам Додона, скорее всего, осталось только две недели до 7 июня, и если за это время депутаты не придут к консенсусу и не создадут парламентского большинства, он будет вынужден распустить Парламент.

Напомним, Конституционный суд Молдовы официально утвердил результаты парламентских выборов, которые состоялись 24 февраля.

В новом парламенте Молдовы будут представлены пророссийская левацкая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия противоречивого олигарха Влада Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий Acum (26), популистская партия "Шор" еще одного противоречивого предпринимателя и политика Илана Шора (7) и еще три независимых депутаты (всего 101).

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Тег парламент, Молдова, Додон

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