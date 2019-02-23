Президент Судана ввел чрезвычайное положение и распустил правительство
Как заявил глава государства, эти меры необходимы для стабилизации обстановки в стране и проведения экономических реформ
Президент Судана Омар аль-Башир объявил в пятницу о введении чрезвычайного положения в стране сроком на один год. Его обращение к народу с трибуны перед президентским дворцом транслировало национальное телевидение.
Как заявил глава государства по итогам встречи с руководством правящей партии "Национальный конгресс", эти меры необходимы для стабилизации обстановки в стране и проведения экономических реформ, которые позволят вывести страну из кризиса.
"Сейчас необходимо принять радикальные экономические меры", — указал он.
Кроме того, аль-Башир объявил о роспуске правительства национального примирения и отстранении от должности губернаторов всех провинций.
"Я сформирую новое компетентное правительство технократов для выполнения неотложных экономических реформ", — сказал он.
Он также призвал парламент отложить обсуждение поправок к конституции, которые позволят ему баллотироваться на новый президентский срок, и тем самым позволить политическим силам завершить национальный диалог.
"Я остаюсь на посту президента и при этому буду равноудален от всех политических сил", — сказал аль-Башир.
В прошлом году сообщалось, что в столице Судана закончилась наличность. Рост спроса на наличность обусловлен инфляцией.
Напомним, Трамп подписал указ о введении в США режима чрезвычайного положения. Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета.
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