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Притворялись французским министром и его помощниками по Skype: в Израиле задержали мошенников

Сегодня, 08:10

Таким образом преступники выманили у французского бизнесмена 8 миллионов евро

Фото: Fanancial One
Фото: Fanancial One.
Притворялись французским министром и его помощниками по Skype: в Израиле задержали мошенников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/db7/be4/5c9db7be40239.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/db7/be4/5c9db7be40239.jpg Другие страны Таким образом преступники выманили у французского бизнесмена 8 миллионов евро

В Израиле, где недавно премьер-министр попал в крупный коррупционный скандал, задержали троих мошенников, которые выдавали себя за министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана и его помощников и выманили у французского бизнесмена восемь миллионов евро. Об этом сообщает The Guardian

Как выяснилось, мошенники звонили по Skype и писали электронные письма директорам и владельцам крупных компаний. Они просили помочь собрать деньги на выкуп заложников, которых якобы удерживают исламисты в Мали и Сирии. Для правдоподобности преступники сделали копию кабинета министра и использовали грим.

По такой схеме преступники работали с 2018 года. Примечательно, что они пытались обмануть нескольких человек, но согласился отправить деньги только один предприниматель. Мужчина перевел на счет мошенников восемь миллионов евро.

Когда, спустя несколько месяцев, полицейские "вышли" на преступников, выяснилось, что у них появилась новая жертва. В этот раз мошенники могли выманить два миллиона евро. Преступников задержали на израильском курорте Нетания в конце февраля. Во время допроса они опровергли все обвинения.

Ранее мы писали о том, как миллионера из Финляндии одурачили на 5500 биткоинов. Группа тайцев обманула криптовалютного богача, предложив ему приумножить капитал.

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Тег Израиль, Франция, министр, мошенничество, skype

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