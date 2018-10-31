Прокуратура Турции сообщила новые подробности убийства журналиста Хашуджи
Саудовский журналист стал жертвой спланированного убийства, считают правоохранители Турции
Саудовский журналист Джамаль Хашуджи был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, его тело было расчленено и уничтожено. Об этом говорится в распространенном в среду, 31 октября, заявлении генеральной прокуратуры Стамбула.
"Хашуджи стал жертвой спланированного убийства, его задушили сразу после входа в генконсульство Саудовской Аравии. После убийства его тело расчленили и уничтожили", - отметили в ведомстве.
Кроме того, по утверждениям турецкой стороны, "переговоры прокуратур Турции и Саудовской Аравии по расследованию убийства Хашуджи не принесли результатов".
Между тем Эр-Рияд пригласил турецкую делегацию во главе с генпрокурором Стамбула Ирфаном Фиданом посетить королевство в рамках этого дела.
Ранее генеральный прокурор Саудовской Аравии признал смерть журналиста Джамаля Хашуджи.
По его словам, к смерти привела драка между журналистом и находящимися в консульстве людьми.
Сообщается, что 18 подданных Саудовской Аравии были задержаны, от должностей освобождены королевский советник и высокопоставленный чиновник службы разведки.
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Напомним, что Хашуджи отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь.
Турецкие власти сообщили о его убийстве, обвинив в причастности к случившемуся 15 сотрудников спецназа Саудовской Аравии.
Позже журналисты заявили, что убийство журналиста в саудовском консульстве было записано смарт-часами Apple Watch и отправлено его невесте.
Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Хашкаджи причастны саудовские власти.