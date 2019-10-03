В Ираке вспыхнули протесты, власти отключили соцсети

Тысячи людей вышли на улицы Багдада и других городов

Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani

Из-за столкновений между антиправительственными демонстрантами и иракскими силами безопасности за последние два дня погибли по меньшей мере девять человек.

Об этом передает "Радио Свобода" со ссылкой на представителей местной власти.

"Тысячи людей вышли на улицы Багдада и других городов, чтобы выразить протест против коррупции в государстве, безработицы, отключений электроэнергии и нехватки воды. На фоне протестов был заблокирован доступ в Интернет и социальные сети на большей части территории Ирака, включая столицу", – говорится в сообщении.

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2 октября в Багдаде полиция применила слезоточивый газ и патроны, пытаясь разогнать демонстрантов в нескольких районах. Комендантский час ввели в городах Насирия, Эль-Амара и Хилла.

Правительство обвинило в беспорядках "группы подстрекателей", но пообещал решить проблемы протестующих.

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Между тем Государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами". Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Госдепа. Согласно документу, Ираку присвоен четвертый, самый высокий уровень опасности.

Напомним, что в марте Госдепартамент США подтвердил решение вновь вывести Ирак из-под санкций, ограничивающих покупку энергоносителей у Ирана.

Мы также писали, что в конце прошлого года американский президент Дональд Трамп без предупреждения прилетел в эту ближневосточную страну.

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