Стрельба по протестующим в Ираке: число жертв возросло

Не менее 50 человек погибли в Багдаде в результате нападения вооруженных людей на протестующих. Такие данные приводит телеканал Al-Arabia, ссылаясь на местные власти.
Ранее было известно о 40 погибших.
Как сообщалось, группа вооруженных людей на гражданских машинах подъехала к площади Эль-Хиляни и начала стрелять по находящимся там протестующим. Стрельба продолжалась несколько часов. Правоохранители еще не установили причастных к преступлению. Однако в источнике утверждают, что силовые структуры, которых неоднократно обвиняли в применении оружия против демонстрантов, к этому не причастны.
Напомним, что антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября . В ряде городов, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.
Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.
Число погибших во время протестов в Ираке во время столкновений полицейских и протестующих возросло до 340 человек . По данным полицейских и медиков, ранения получил как минимум 61 человек.
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