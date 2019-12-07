Стрельба по протестующим в Ираке: число жертв возросло

Местные власти утверждают, что силовые структуры не причастны к инциденту

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani

Не менее 50 человек погибли в Багдаде в результате нападения вооруженных людей на протестующих. Такие данные приводит телеканал Al-Arabia, ссылаясь на местные власти.

Ранее было известно о 40 погибших.

Как сообщалось, группа вооруженных людей на гражданских машинах подъехала к площади Эль-Хиляни и начала стрелять по находящимся там протестующим. Стрельба продолжалась несколько часов. Правоохранители еще не установили причастных к преступлению. Однако в источнике утверждают, что силовые структуры, которых неоднократно обвиняли в применении оружия против демонстрантов, к этому не причастны.

Видео: Reuters

Напомним, что антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября . В ряде городов, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.

Число погибших во время протестов в Ираке во время столкновений полицейских и протестующих возросло до 340 человек . По данным полицейских и медиков, ранения получил как минимум 61 человек.

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