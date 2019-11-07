Протесты в Багдаде: шесть человек погибли, 38 пострадали

С начала массовых протестов 1 октября в стране жертвами беспорядков и столкновений стали около 280 человек

Видео: Reuters

Шесть человек погибли, 38 пострадали в ходе беспорядков в Багдаде. Полицейские открыли огонь по демонстрантам на улице Рашид, когда группа людей попыталась прорваться в расположенный там Центральный банк Ирака.

Практически ежедневно силам гражданской обороны приходится тушить вспыхивающие пожары, силы безопасности разгоняют демонстрантов, оттесняя их от центральных площадей и транспортных развязок. В ход идут дубинки, слезоточивый газ и боевые патроны. В социальных сетях периодически размещают видеоролики с кадрами гибели людей. В самом центре иракской столицы на площади Тахрир уже несколько недель продолжают акцию тысячи человек, которые организовали там палаточный лагерь.

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Ранее сообщалось, что до 250 увеличилось количество погибших на протестах в Ираке. Несколько тысяч человек ранены. С начала октября в стране не стихают митинги. Участники антиправительственных акций штурмуют офисы политических партий и правительственные здания. Силовики стреляют боевыми патронами, говорят местные правозащитники. Протестующие выступают против безработицы, коррупции в правительстве и низкого качества услуг. В частности, из-за отключения электроэнергии и нехватки воды. Накануне в столице Ирака Багдаде десятки тысяч демонстрантов протестовали против убийства участников митингов в городе Кербела и требовали у премьер-министра назначить досрочные выборы.

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Напомним, антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде городов, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.

Также мы сообщали, что Государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами".

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