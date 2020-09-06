Протесты в Беларуси: силовики массово задерживают людей и пускают газ в толпу (фото)

Десятки людей были задержаны в Минске и других городах страны

Во время акций протеста в Беларуси, в Минске, где силовики оцепили центр города, стянули водометы и БТР, были задержаны десятки людей.

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Также силовики провели задержания в Бресте, Гродно, Барановичах и Могилеве, сообщает правозащитная организация "Весна".

В частности, задержания людей с бело-красно-белыми флагами проводились возле одного из Минских заводов, станций метро "Пушкинская" и "Восток".

У резиденции президента Беларуси силовики распылили слезоточивый газ в толпу протестующих. Как сообщили очевидцы, это произошло после того, как кто-то из демонстрантов написал на щитах кордона "Лука ПНХ".

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Тем временем, по подсчетам протестующих, в акции принимали участие около ста тысяч человек. Было опубликовано видео, которое помогает оценить масштабы мероприятия: на ролике, сделанном в "ускоренном" режиме, сняты полтора часа шествия.

<br /> Видео: TUT.BY

Всего в белорусской столице милиция задержала 85 человек, в том числе участницу координационного совета оппозиции Ольгу Павлова, журналиста белорусского "Радио Рация" Артема Сизинцева. В Могилеве среди задержанных оказался журналист БелаПАН Алесь Асипцов.

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Ранее мы сообщали, что тысячи протестующих пришли к резиденции Александра Лукашенко и, стоя под проливным дождем, скандировали: "Саша, выходи!" и "Пусти погреться".

Видео: Telegram

Напомним, что белорусы еще с 9 августа протестуют против 26-летнего правления президента Александра Лукашенко. Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применялись водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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