Протесты в Беларуси: соратница Тихановской не собирается ссориться с Россией

Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что они готовы к выстраиванию взаимовыгодных отношений со всеми странами-партнерами, в том числе и с Российской Федерацией.

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Об этом сообщает главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале, ссылаясь на личную переписку с Колесниковой.

"Мы конструктивно настроены ко всем внешним партнерам Республики Беларусь. Мы считаем, что все существующие договоренности должны соблюдаться. Россия является важным внешнеполитическим и экономическим партнером. Мы это понимаем и ценим. Мы верим в открытые, прагматичные и последовательные отношения, построенные на четких и понятных принципах. К сожалению, последнее время в сотрудничестве с Россией регулярно возникает напряжение и конфликты. Это явно показывает, что действующий президент Беларуси не в состоянии справиться с этой задачей. Мы со своей стороны подтверждаем желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, безусловно включая Российскую Федерацию", – сказала Колесникова.

Ранее мы сообщали, что соратница Тихановской призвала действующего главу государства Александра Лукашенко уйти в отставку.

Добавим, что, по информации правозащитников, во время массовых антиправительственных демонстраций в Беларуси погибли не два, как считалось ранее, а не менее пяти человек. Но в белорусском следственном комитете упорно отрицают гибель пяти демонстрантов.

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