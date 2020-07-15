Протесты в Беларуси: в Минске ОМОН провел массовые задержания (фото и видео)

В центре белорусской столицы Минска, где продолжаются массовые протесты, силовики устроили задержания людей, собравшихся у здания Центральной избирательной комиссии.
Как заявил журналист Франак Вячорка, полицейские начали разгон около 19 часов 15 июля, сообщает 24 канал.
"Начались задержания в центре Минска. Это жесткий разгон. Он подобен тому, что был вчера", – сказал он.
По словам Вячорки, протесты проходят не в традиционной форме, с плакатами и выступлениями – митингующие стоят в очередях, ездят на велосипедах и сигналят из машин у здания ЦИК.
"Сегодня примерно 4-5 тысяч человек вышли выразить протест против решения избирательной комиссии о нерегистрации. Они стояли в очереди в течение всего дня", – рассказал журналист.
Между тем, на Telegram-канале "Белсат" появилось видео, на кадрах которого – перекрытая силовиками улица в центре Минска.
В свою очередь, пользователь Twitter-аккаунта "Чай з варэннем" отметил, что силовики проводили "хаотичные задержания", часто останавливая ни в чем не повинных людей.
Как известно, протесты в стране вспыхнули после того, как Центризбирком Беларуси отказал в регистрации кандидатам в президенты главным оппонентам власти – Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Перед задержаниями сотрудники милиции по громкоговорителям просили людей не собираться, напоминая об административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.
Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. ЦИК республики зарегистрировал во вторник пять кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
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