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Протесты в Беларуси: в Минске ОМОН провел массовые задержания (фото и видео)

15 июля, 20:23

Руслан Ровик Руслан Ровик

Людей, которые мирно протестовали у ЦИК, задерживали по дороге домой

В центре белорусской столицы Минска, где продолжаются массовые протесты, силовики устроили задержания людей, собравшихся у здания Центральной избирательной комиссии.

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Как заявил журналист Франак Вячорка, полицейские начали разгон около 19 часов 15 июля, сообщает 24 канал.

"Начались задержания в центре Минска. Это жесткий разгон. Он подобен тому, что был вчера", – сказал он.

По словам Вячорки, протесты проходят не в традиционной форме, с плакатами и выступлениями – митингующие стоят в очередях, ездят на велосипедах и сигналят из машин у здания ЦИК.

"Сегодня примерно 4-5 тысяч человек вышли выразить протест против решения избирательной комиссии о нерегистрации. Они стояли в очереди в течение всего дня", – рассказал журналист.

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Между тем, на Telegram-канале "Белсат" появилось видео, на кадрах которого – перекрытая силовиками улица в центре Минска.

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Видео: Telegram / БЕЛСАТ

В свою очередь, пользователь Twitter-аккаунта "Чай з варэннем" отметил, что силовики проводили "хаотичные задержания", часто останавливая ни в чем не повинных людей.

Как известно, протесты в стране вспыхнули после того, как Центризбирком Беларуси отказал в регистрации кандидатам в президенты главным оппонентам власти – Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Перед задержаниями сотрудники милиции по громкоговорителям просили людей не собираться, напоминая об административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. ЦИК республики зарегистрировал во вторник пять кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.

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протесты Беларусь задержание Минск омон силовики

Источник: Сегодня

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