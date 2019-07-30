Китайское правительство никогда не потерпит вмешательств иностранных сил во внутреннюю ситуацию Китая

Протесты в Гонконге: Китай потребовал от США прекратить вмешательство https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%20%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%20%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82 2019-07-30T16:16:29+03:00 Другие страны Китайское правительство никогда не потерпит вмешательств иностранных сил во внутреннюю ситуацию Китая

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Соединенные Штаты якобы причастны к беспорядкам в специальном административном районе Гонконге.

"В последнее время благодаря тому, что запечатлели СМИ, мы постоянно убеждались в том, что среди агрессивно настроенных участников протестов было немало американских лиц, и даже промелькнул флаг США, – отметила она на регулярном брифинге. – У всех возник вопрос: какую же на самом деле роль сыграли Соединенные Штаты в том, что произошло в Гонконге?".

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По словам дипломата, китайское правительство никогда не потерпит вмешательств иностранных сил во внутреннюю ситуацию Китая, в том числе Гонконга, который выступает в качестве неотъемлемой части КНР. "Мы советуем Вашингтону как можно раньше прекратить опасные игры с огнем", - подытожила Хуа Чуньин.

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Видео: Reuters

Новости "Сегодня" сообщали, что массовые протесты начались в Гонконге в июне. Демонстранты выступили против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

По данным организаторов, в сегодняшней акции участвуют около 430 тысяч человек. В то же время полиция сообщила о 138 тысячах участников на пике шествия. Протестующие заблокировали движение транспорта по ряду улиц и туннелей, возвели баррикады и оцепили штаб-квартиру полиции.

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