Протесты в Гонконге: полицейские вошли в кампус университета, где скрывались протестующие

Беспорядки в Гонконге. Фото: REUTERS/Thomas Peter, Tyrone Siu

Около сотни полицейских в Гонконге вошли на территорию кампуса Политехнического университета, где 11 дней назад были блокированы сотни радикальных демонстрантов, участвовавших в массовых беспорядках. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK.

Правоохранительные органы подчеркнули, что основная задача миссии связана не с арестами оставшихся протестующих, которые все еще могут скрываться в вузе, а с "заботой о состоянии их здоровья", сбором улик, поиском и устранением взрывоопасных веществ. Известно, что радикалы украли из лабораторий опасные химикаты, из которых изготовляли самодельные бомбы и коктейли Молотова. Офицеров полиции, многие из которых оделись в штатское, сопровождали представители пожарных служб и специалисты по взрывчатым материалам.

Руководство университета сообщило, что группа переговорщиков, прочесавшая территорию вуза, больше не обнаружила там ни одного протестующего, призвав полицию снять оцепление кампуса.

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17 ноября у института возникли ожесточенные столкновения между полицией и сотнями активистов студенческого протестного движения. В ход шли бутылки с зажигательной смесью, кирпичи, самодельные катапульты и спортивные луки. Стражи порядка отвечали водометами, слезоточивым газом и резиновыми пулями. В результате студенты забаррикадировались на территории кампуса.

Полиция оцепила прилегающие к вузу улицы, но воздерживалась от штурма, вынуждая участников беспорядков самих выйти и сдаться. В общей сложности территорию университета больше недели назад уже покинули свыше 1,1 тыс. протестующих из числа молодежи. За исключением несовершеннолетних, все они были задержаны.

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Отметим, что протесты в Гонконге продолжаются несколько месяцев. Они были вызваны решением властей принять закон об экстрадиции в материковый Китай. В результате законопроект был отозван, а участники протестов выступили с требованием реформировать избирательную систему.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.

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