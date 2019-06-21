Протесты в Грузии: спецназ разгоняет демонстрантов в Тбилиси водой

Проспект Руставели полностью занял отряд специального назначения, на месте не осталось практически ни одного участника акции

Фото: Канал Дождь

Сотрудники спецназа МВД Грузии в пятницу приступили к разгону демонстрантов у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси водой. Об этом сообщает грузинская телекомпания "Пирвели".

По данным ТВ, бойцы спецназа окружили практически со всех сторон несколько десятков митингующих и стали поливать их водой из водомета, а также использовать слезоточивый газ. Сотрудники полиции начали арестовывать демонстрантов. Проспект Руставели полностью занял отряд специального назначения, на месте не осталось практически ни одного участника акции.

А вот и водометы



Несколько тысяч демонстрантов собрались в четверг вечером у здания законодательного органа, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. По данным местных СМИ, при разгоне митинга полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Также полиция Грузии начала производить выстрелы в воздух, чтобы разогнать акцию протеста возле здания парламента в центре Тбилиси.

Причиной массового митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. В четверг утром Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента. Представители оппозиции в знак протеста пикетировали трибуну и кресло спикера парламента и не дали возможность продолжить работу Генассамблеи.

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