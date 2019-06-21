В Грузии из-за протестов пострадали 52 человека
Полиция Грузии стреляла в воздух, чтобы разогнать акцию протеста возле здания парламента в центре Тбилиси
52 человека, в том числе 38 представителей органов правопорядка, пострадали в ходе разгона митинга оппозиции у здания грузинского парламента в Тбилиси.
"При разгоне пострадали 52 человека, 38 из которых правоохранители, а остальные — участники акции", — сообщили в пресс-службе Минздрава Грузии.
Несколько тысяч демонстрантов собрались в четверг вечером у здания законодательного органа, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. По данным местных СМИ, при разгоне митинга полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Также полиция Грузии начала производить выстрелы в воздух, чтобы разогнать акцию протеста возле здания парламента в центре Тбилиси.
Причиной массового митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. В четверг утром Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента. Представители оппозиции в знак протеста пикетировали трибуну и кресло спикера парламента и не дали возможность продолжить работу Генассамблеи.
В Тбилиси слышны выстрелы, протестующие разбегаются pic.twitter.com/107ouD6yQd— Meduza (@meduzaproject) June 20, 2019
Ранее премьер Грузии приехал в осажденный митингующими парламент.
Тбилиси сейчас pic.twitter.com/FVTyqXhKWQ— Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) June 20, 2019
Напомним, ранее в грузинской столице прошла демонстрация, участники которой потребовали у избранного в прошлом президента Саломе Зурабишвили уйти в отставку, из-за нежелания разместить в стране военную базу США.
Это посчитали проявлением пророссийской позиции Зурабишвили, а этого в Грузии не любят. Как и российских байкеров, колонну которых в апреле не пропустили через грузинскую границу.
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