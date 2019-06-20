Премьер Грузии приехал в осажденный митингующими парламент

Журналистов и операторов из соображений безопасности попросили немедленно покинуть здание парламента

Фото: twitter.com/KhatiashviliS

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в четверг вечером прибыл в здание парламента в Тбилиси, в которое прорвались митингующие. Об этом сообщили грузинские СМИ.

В здании парламента также находится глава МВД Грузии Георгий Гахария, который ранее призвал участников митинга подчиниться закону.

Глава специальной службы госохраны Анзор Чубинидзе призвал журналистов и операторов из соображений безопасности немедленно покинуть здание парламента.

Спецназовцы не применяют силу, несмотря на то, что митингующие пытаются отнять у них щиты и бросают в их сторону различные предметы.

В здание осажденного митингующими парламента также находится глава МВД Георгий Гахария, прибыл посол ФРГ в Грузии Хуберт Книрш.

Напомним, ранее в грузинской столице прошла демонстрация, участники которой потребовали у избранного в прошлом президента Саломе Зурабишвили уйти в отставку, из-за нежелания разместить в стране военную базу США.

Это посчитали проявлением пророссийской позиции Зурабишвили, а этого в Грузии не любят. Как и российских байкеров, колонну которых в апреле не пропустили через грузинскую границу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Премьер Грузии приехал в осажденный митингующими парламент". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"