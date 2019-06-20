Премьер Грузии приехал в осажденный митингующими парламент
Журналистов и операторов из соображений безопасности попросили немедленно покинуть здание парламента
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в четверг вечером прибыл в здание парламента в Тбилиси, в которое прорвались митингующие. Об этом сообщили грузинские СМИ.
В здании парламента также находится глава МВД Грузии Георгий Гахария, который ранее призвал участников митинга подчиниться закону.
Глава специальной службы госохраны Анзор Чубинидзе призвал журналистов и операторов из соображений безопасности немедленно покинуть здание парламента.
Спецназовцы не применяют силу, несмотря на то, что митингующие пытаются отнять у них щиты и бросают в их сторону различные предметы.
В здание осажденного митингующими парламента также находится глава МВД Георгий Гахария, прибыл посол ФРГ в Грузии Хуберт Книрш.
Напомним, ранее в грузинской столице прошла демонстрация, участники которой потребовали у избранного в прошлом президента Саломе Зурабишвили уйти в отставку, из-за нежелания разместить в стране военную базу США.
Это посчитали проявлением пророссийской позиции Зурабишвили, а этого в Грузии не любят. Как и российских байкеров, колонну которых в апреле не пропустили через грузинскую границу.
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