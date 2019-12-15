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В Ливане акция протеста переросла в массовые беспорядки: пострадали десятки людей

15 декабря, 13:24

Демонстранты пытались прорваться в здание парламента

Акция протеста против правительства в столице Ливана Бейруте переросла в столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Известно о десятках раненых в результате противостояния. Об этом сообщает dpa.

Причиной беспорядков стала попытка демонстрантов прорваться к зданию парламента. После этого митингующие стали бросать камни в полицейских. Те применили в ответ слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки.

По данным Красного Креста в Ливане, во время столкновений различные телесные повреждения получили десятки людей. 10 пострадавших доставлены в больницы. Кроме того, по меньшей мере 70 человек имели серьезные проблемы с дыханием из-за применения полицией слезоточивого газа.

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В то же время органы власти сообщили о как минимум 20 правоохранителей, которые получили ранения от брошенного демонстрантами камни.

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Кроме того, в другой части города так же произошли столкновения. На площади Мучеников дошло до столкновений между полицией и сторонниками шиитской организации "Хезболла". Они пытались прорваться к палаткам антиправительственных демонстрантов.

Напомним, премьер-министр Ливана Саад Харири принял решение уйти в отставку из-за протестов, которые порядка двух недель продолжались в стране.

Антиправительственные протесты в Ливане продолжались с 17 октября, после того как правительство анонсировало введение сбора за пользование мессенджерами, такими как WhatsApp, для осуществления телефонных звонков.

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Ливан протест бейрут массовые беспорядки

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