Протесты в Ираке: число погибших достигло 340 человек

REUTERS/Ahmed Jadallah/Essam al-Sudani/Khalid al-Mousily

Число погибших во время протестов в Иракево время столкновений полицейских и протестующих возросло до 340 человек. По данным полицейских и медиков, ранения получил как минимум 61 человек, сообщает Радио Свобода.

Так, 22 ноября между силовиками и митингующими снова произошли столкновения на центральном мосту в Багдаде. Двое участников акции были убиты, еще двое погибли в результате попадания канистрой со слезоточивым газом.

Кроме того, возле города Басра на юге Ирака полицейские применили силу, чтобы открыть доступ к главному порту страны Умм-Каср, который протестующие блокировали на протяжении пяти дней. Работа гавани в полном объеме до сих пор не восстановлена.

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Также стало известно, что главный клирик шиитов Ирака, верховный аятолла Али ас-Систани, призвал политиков реформировать избирательное законодательство, назвав это единственным способом прекратить протесты.

Президент Ирака Бархам Салих предложил провести избирательную реформу, чтобы позволить законодателям избираться напрямую с каждого района, а не от целых провинций, и участвовать в выборах индивидуально, а не по партийным спискам.

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По мнению участников акций протеста, такая реформа снизит власть партий и обеспечит лучшее представление регионов во власти.

Напомним, что антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде городов, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.

Также мы сообщали, что Государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами".

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