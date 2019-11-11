Протесты в Ираке продолжаются: количество погибших возросло до 319 человек

До 319 человек увеличилось количество погибших во время протестов в Ираке. А еще 15 тысяч ранены, как сообщают в Комитете по правам человека в парламенте государства. Антиправительственные акции продолжаются с начала октября по всей стране. Участники протестов штурмуют правительственные здания и офисы политиков. Люди требуют провести реформы в стране, снизить уровень коррупции, улучшить качество государственных услуг и увеличить количество рабочих мест. Кроме того, требуют привлечь к криминальной ответственности виновных у расстрелах и жестоких нападениях на демонстрантов.

Ранее сообщалось, что до 250 увеличилось количество погибших на протестах в Ираке. Несколько тысяч человек ранены. Силовики стреляют боевыми патронами, говорят местные правозащитники. Протестующие выходят на улицы из-за отключения электроэнергии и нехватки воды. Накануне в столице Ирака Багдаде десятки тысяч демонстрантов протестовали против убийства участников митингов в городе Кербела и требовали у премьер-министра назначить досрочные выборы.

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Напомним, антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде городов, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.

Также мы сообщали, что Государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами".

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