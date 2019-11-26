Протесты в Тбилиси: чем закончится острый политический кризис в Грузии

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Киев-Тбилиси-Киев

Протесты в Грузии набирают оборотов, а с ними и острый политический кризис. Более 15 тыс человек в понедельник вечером, 25 ноября, прошли маршем с площади Первой Республики до парламента на проспекте Руставели с требованием провести избирательную реформу: отменить мажоритарку и ввести чистую пропорциональную систему с нулевым проходным барьером (сейчас барьер составляет 5%). Чтобы разблокировать главные улицы Тбилиси, в ночь на 26 ноября полиция применила водометы, 28 человек задержали.

На уступки улице власть идти не собирается. Представители правящей "Грузинской мечты" уже заявили, что очередные парламентские выборы осенью 2020 года пройдут по старой пропорционально-мажоритарной системе. Протестующие и оппозиция также не намерены прекращать митинги. Посольства ЕС и США в Грузии призывают власть и оппозицию к диалогу. Тем временем, набирает обороты в Грузии еще один кризис – экономический. Курс лари уже опустился до исторического минимума, раскручивается инфляция, а по данным соцопросов, более 80% грузин считает экономические проблемы одним из главных вызовов.

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Грузию лихорадит фактически с лета. В конце июня в Тбилиси вспыхнули масштабные акции протестов, которые собрали более 10 тыс человек. Их организаторами стали практически все оппозиционные партии. Поводом – заседание Межпарламентской ассамблеи православия прямо в грузинском парламенте, которое с кресла спикера на русском языке вел депутат Госдумы РФ, член Коммунистической партии и глава этой ассамблеи Сергей Гаврилов. Накануне визита в Тбилиси он оправдывал политику Кремля по отношению к оккупированным Абхазии и Южной Осетии и признание Россией их "независимости".

Летом протестующие пикетировали не только здание грузинского парламента, но и окружили гостиницу, где жили российские депутаты – делегаты Межпарламентской ассамблеи православия. Митинги привели к жестким столкновениям людей с полицией, 240 человек были ранены и травмированы, несколько журналистов потеряли глаза из-за применения правоохранителями резиновых пуль. Оппозиция и люди требовали немедленной отставки спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, глав МВД Георгия Гахарии и Службы безопасности Вахтанга Гомелаури за силовой разгон протеста, а также проведения избирательной реформы.

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После нескольких дней ожесточенных противостояний глава провластной "Грузинской мечты – Демократической Грузии" и бывший премьер Бидзина Иванишвили пообещал на брифинге, что очередные парламентские выборы осенью 2020 года пройдут по чисто пропорциональной системе, причем с нулевым проходным барьером. За пару дней до этого подал в отставку и спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе.

Однако, по словам представителей оппозиции и грузинских журналистов, слова Иванишвили на том брифинге не были шагом навстречу протестующим. Напротив, бывший премьер заявил, что правящая партия и так думала проводить избирательную реформу и вводить чисто пропорциональную систему, но ближе к выборам в 2024 году. А вот главу МВД Георгия Гахарию, отставки которого требовала улица, обвиняя в кровавом разгоне митингующих в июне, не просто не уволили, а в сентябре назначили премьер-министром страны.

По словам грузинских экспертов, возможно, все бы и затихло и партия власти дотянула бы до очередных парламентских выборов-2020, если бы не выступление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова с места спикера грузинского парламента. По данным исследования американского IRI (International Republican Institute), которое проводилось еще до ноябрьской волны протестов, 58% поддерживают отмену мажоритарки. При этом 41% опрошенных доверяют оппозиции (больше всего сторонников именно у партии экс-президента Михеила Саакашвили), и только 23% на стороне правящей "Грузинской мечты". Более того, самый большой антирейтинг у президента Грузии Саломе Зурабишвили, ей не доверяют 70% опрошенных. Во время очередной акции протеста вечером 25 ноября протестующие пытались ворваться в ресторан в центре Тбилиси, где ужинала президент. Но охрана вывела Саломе Зурабишвили, оттеснив митингующих.

Две недели назад, 14 ноября, парламент провалил голосование за законопроект о внесении поправок в Конституцию по изменению избирательной системы. Голосов недодали депутаты-мажоритарщики от правящей партии, за счет которых "Грузинская мечта" после выборов в 2016 году и получила абсолютное большинство в парламенте ("Грузинская мечта" взяла на выборах все 73 мажоритарных округа). В знак протеста 12 депутатов вышли из провластной фракции, а оппозиция объявила бессрочную акцию протеста.

Но многотысячные митинги не заставили провластную верхушку отступиться. Генеральный секретарь партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе (который по опросу IRI второй по популярности политик в Грузии с 49% поддержки) уже заявил, что парламентские выборы-2020 пройдут по старой смешанной избирательной системе. Но, возможно, "Грузинская мечта" уступит некоторые округа оппозиции и не будет там выставлять своих кандидатов.

На данный момент, по словам экспертов, акции протестов и митинги в Тбилиси продолжатся. Однако, пока оппозиция раздроблена, шансов добиться от правящей верхушки существенных уступок мало. Аналитики напоминают, что в современной грузинской истории оппозиции лишь дважды удавалось объединиться: в 2003 году во время Революции роз, которая заставила уйти в отставку Эдуарда Шеварднадзе, и в 2012 году, когда к власти пришла оппозиционная тогда "Грузинская мечта". Сегодняшней грузинской оппозиции, несмотря на неплохие рейтинги поддержки, не хватает яркого лидера, который бы смог заставить пойти власть на уступки и, возможно, даже вырвать победу на парламентских выборах 31 октября 2020 года.

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