"Идет борьба разных групп во власти": интервью с грузинским политологом о протестах в Тбилиси

По словам Гелы Васадзе, власть в Грузии идет на непринципиальные уступки протестующим

Протесты в Грузии. Фото: AFP

О том, что стало причиной протестов на улицах Тбилиси, какая политическая борьба идет на их фоне, как построена структура власти в Грузии в интервью сайту "Сегодня" рассказал грузинский политолог Гела Васадзе.

Гела Васадзе. Фото: facebook.com/gelavasadze

- В чем причина такой реакции Грузии на поведение российских гостей и есть ли здесь причина для недовольства грузинской властью?

- Российская власть в этой истории совсем не при чем. В том-то и дело, что это реакция на действия грузинских властей, а не российских. Российская власть действует в рамках своей парадигмы. В чем обвинять господина Гаврилова, который действует в рамках той идеологической парадигмы, в которой он находится? Он православный коммунист. Этот человек откровенно говорит, что он не признает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Если после этого его пускают в Грузию, то в этом виноваты не российские, а грузинские власти.

Именно это, в принципе, и возмутило. Более того, Гаврилов приезжал в прошлом году. Было возмущение в соцсетях, пресса шумела, но нынешней реакции не было. Реакция в этом году была на то, что Гаврилов оказался в кресле спикера парламента Грузии. Это же абсурд!

- Чего требуют люди, есть ли у них какие-то цели, или только эмоциональный порыв?

- Давайте хронологически пройдемся, так как эту историю нужно разделить на две части. Вначале это был стихийный протест против того, что человек, не признающий территориальную целостность Грузии, оказался в кресле спикера парламента Грузии. Были требования отставки спикера, заодно там прозвучали и нелестные слова в адрес министра внутренних дел, так как у нас пограничная служба входит в Министерство внутренних дел.

Другое дело – дальнейшие события. Протест был стихийным, политической оппозиции не удалось его возглавить. Была толкотня возле парламента, была идея войти в парламент и оттуда потребовать отставки спикера. Мол, раз уж там был Гаврилов, то почему нам нельзя? Была толкотня. После был применен слезоточивый газ, люди разбежались, но потом опять собрались. А дальше – была имитация штурма парламента. Потому что 30-40 человек, которые имитировали прорыв, они никак не могли прорвать полицейские кордоны, где были спецназовцы. Дальше была команда на очень жесткий разгон всей акции. Это было непропорциональным применением силы. Была стрельба резиновыми пулями в упор, два человека лишились глаза, сотни попали в больницу. И вот сейчас уже народ требует ответственности министра внутренних дел за то, что с людьми обошлись так жестоко. Вот вся ситуация.

- Что говорит власть обществу?

- Власть говорит, что это досадное недоразумение и ошибка, власть отправила спикера парламента в отставку. Спикер парламента, как это странно не звучит, не является у нас серьезной политической фигурой. Фактически ушел из парламента депутат, который "принимал" гостей. Власть идет на непринципиальные уступки. Естественно, есть эмоциональный протест со стороны жителей Грузии. С другой стороны, мы видим, что различные политические силы пытаются использовать ситуацию. Начнем с того, что идет достаточно серьезное противостояние между различными группами в самой власти. Одни силы в этой власти используют ситуацию, чтобы ослабить позиции сильной политической фигуры – Георгия Гахария, министра внутренних дел. У него были премьерские амбиции, но теперь, когда его обвиняют в этих событиях, премьерские амбиции закончились.

С другой стороны, оппозиция попробовала взять протест под себя, но вчера (в пятницу, 21 июня – Ред.) молодежь просто не пустила оппозицию на трибуну, не дали ей стать лидерами протеста. И тут вопрос: если за протестом не стоит оппозиция, то кто?

- Кто, на Ваш взгляд?

- Я думаю, что в контексте этих событий идет борьба разных групп во власти, которые пытаются использовать ситуацию, как минимум – заниматься менеджментом этого процесса. Сумеет ли оппозиция перехватить инициативу? Пока я этого не вижу.

- Поясните украинским читателям структуру реальной власти в Грузии, ведь иначе мы будем переносить на ситуацию свою структуру, что, может быть, не очень правильно? Скажем, спикер у нас все же значимая фигура после президента, премьера, министра внутренних дел, а как в Грузии?

- Чисто формально должность спикера в Грузии важней, чем в Украине, потому что у вас парламентско-президентская республика, а Грузия чистая парламентская республика. Но это формальности. На самом деле расклад следующий: большинством в парламенте удерживает партия "Грузинская мечта". Это партия олигарха Бидзины Иванишвили. Чтобы было понятно, представьте себе, что в Украине не много олигархов, а только один, как в Молдове (Владимир Плахотнюк – Ред). Понятно, что при таких раскладах ситуация кардинально иная. Если у него под контролем большинство в парламенте, то фамилия спикера парламента не имеет никакого значения.

Но важен политический вес других игроков. Например, Георгий Гахария, которого я уже упоминал, он просто министр внутренних дел. Я думаю, что для украинцев "просто министр внутренних дел" звучит странно, вызывает улыбку. Это, конечно, фигура. Кстати, в Грузии МВД - одна из самых сильных структур. Это еще со времен, когда министр внутренних дел Эдуард Шеварднадзе в 1974 году сел в кресло первого секретаря ЦК. КГБ подчинялся Москве, а МВД было самой мощной структурой в Грузии. Так было и после независимости при Шеварднадзе. Во времена Саакашвили МВД было объединено со спецслужбой, получилось мегаминистерство. Сейчас опять разъединили, но в силу традиций это мощная структура.

Премьер министр Грузии формально первое лицо в государстве, но его реальный политический вес меньше, чем у министра внутренних дел.

Есть мэр Тбилиси Каха Каладзе, хорошо известный в Украине как игрок киевского "Динамо". Его политический вес достаточно серьезный.

Есть фигуры, которые обладают реальными ресурсами, финансами, поддержкой внешних сил, а есть фигуры, не обладающий никакими ресурсами, просто позиция на поле. Вот такая система. Конечно, это не здоровая система для демократического государства.

- Я знаю, что Вы не любит прогнозы, но, на Ваш взгляд, какие варианты развития событий и их влияния на политическую жизнь в Грузии сегодня существуют?

- Я действительно не люблю прогнозы, потому что это из сферы Нострадамуса, а я на него совсем не похож. Но я могу вам сказать, что вариантов очень много. От "молдавского" сценария, когда внешние игроки, а в нашем случае это США и ЕС, а не Россия, просто скажут Иванишвили, что ваше время закончилось, нужно уходить, до варианта, что все спустят на тормозах, тема будет закрыта. Между этими точками вариативность очень большая. Но то, что эти два крайних окна возможностей сейчас открыты – это серьезный политический фактор сам по себе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия приостановила пассажирское авиасообщение с Грузией.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Идет борьба разных групп во власти": интервью с грузинским политологом о протестах в Тбилиси". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"