Протесты в Тбилиси: после попыток разгона в больницах остаются десятки людей

Двое пострадавших в тяжелом состоянии, среди госпитализированных есть полицейские и журналисты

В клиниках Тбилиси после разгона акций протеста 20-21 июня остаются на лечении 28 человек, в том числе двое полицейских и три журналиста. Об этом со ссылкой на данные Минздрава страны сообщает Грузия Онлайн.

"В тбилисских клиниках продолжают лечение 28 человек, пострадавших в ходе событий 20-21 июня. Состояние двоих остается стабильно тяжелым. Среди пациентов — два полицейских и три журналиста", – говорится в сообщении.

Всего в ходе событий 20-21 июня пострадали 250 человек. У многих из них были зафиксированы ранения в области головы. Большинство из них были нанесены резиновыми пулями, которые полиция применила против демонстрантов.

Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на попытку штурма парламента грузинские власти вывели спецназ, который задействовал слезоточивый газ, акустические пушки, резиновые пули и водометы для разгона многотысячной демонстрации.

В результате беспорядков 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

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