Провал российских "сантехников-шпионов" в Швейцарии: новые подробности

Пресса узнала новые детали скандала в Давосе и реакцию российского посольства

/ Фото: Pixabay

Задержание двух работников российских спецслужб, которые под видом сантехников орудовали в швейцарском Давосе, произошло еще прошлым летом.

Подробности произошедшего скандала сообщило швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Хотя известно об случившемся стало лишь накануне ежегодного Всемирного экономического форума, по данным журналистов, спецагентов Кремля рассекретили еще в августе.

Они вызвали подозрение тем, что собирались провести в швейцарском городе несколько недель под предлогом установки сантехнического оборудования.

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И хотя швейцарские власти считают, что на самом деле россияне хотели установить "прослушку" вокруг ключевых объектов в Давосе, чтобы подслушивать частные беседы участников форума, в их действиях признаков преступления не обнаружили и отпустили.

При этом основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер назвал себя настоящей целью предполагаемой операции российских спецслужб. Якобы ему об этому сообщили власти Швейцарии.

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Российское посольство в Женеве назвало данную информацию "высосанной из пальца", отметив, что им ничего об этом не известно.

Стоит отметить, что уже не первый шпионский скандал с российскими спецслужбами в Швейцарии – в 2018 году правительство страны потребовало у РФ прекратить любую шпионскую деятельность на своей территории.

А перед этим Федеральная прокуратура Швейцарии разрешила начать уголовное преследование двух российских граждан - причастных к хакерской атаке на Всемирное антидопинговое агентство сотрудников ГРУ, 41-летнего Александра Моренца и 37-летнего Евгения Серебрякова.

О других шпионских провалах России вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

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