Скандал на форуме в Давосе: сорвали покушение России на "врага Путина"

Кремлевские спецслужбы подослали двух шпионов под видом сантехников с дипломатическими паспортами

Уильям Браудер / Фото: Flickr

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Спецслужбы Швейцарии задержали в городе Давос, где сегодня открывается Всемирный экономический форум, двух российских шпионов, которые готовили покушение.

Об этом 20 января сообщило швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Предполагаемой целью покушения был генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, который сообщил про это на своей странице в Twitter.

"Швейцарские службы безопасности предотвратили в Давосе предположительно направленную против меня шпионскую операцию России", – написал Браудер.

Позже в интервью он рассказал о задержании "двух российских оперативников, которые притворялись сантехниками". Когда их рассекретили, они представили свои дипломатические паспорта и покинули страну.

Браудер не знает, почему именно на него готовили покушение, однако он отметил, что "русские активно покушаются на всех своих врагов во всех странах, у них – огромные ресурсы".

Стоит отметить, что Билла Браудера называют одним из "личных врагов Владимира Путина", поскольку именно он добился принятия в США так называемого закона Магнитского.

После убийства юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в 2009 году США приняли закон о персональных санкциях в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Напомним, что Всемирный экономический форум стартует в швейцарском Давосе 21 января. В этом самом важном экономическом мероприятии планеты примут участие президент Владимир Зеленский и ряд украинских политиков.

Как форум проходил в прошлом году, чего получилось достичь, а чего не удалось, читайте в статье на нашем сайте.

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