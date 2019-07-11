Пять иранских катеров хотели остановить британский танкер в Ормузском проливе – СМИ

Танкер покидал Персидский залив, когда к нему приблизились пять катеров

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger.

Пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана – ред), пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

Фото: Wikipedia

По их данным, танкер покидал Персидский залив, когда к нему приблизились пять катеров. Экипажу судна было приказано сменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Танкер, по данным CNN, сопровождался фрегатом Королевского военно-морского флота Великобритании. Его экипаж настоял на том, чтобы предполагаемые иранские военнослужащие немедленно развернулись и пропустили судно, что они и сделали.

Телеканал подчеркивает, что у США якобы имеется видеозапись инцидента, произведенная с борта самолета, находившегося в воздухе над проливом.

Власти Гибралтара задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. По словам представителя Гибралтара, на борту находились 28 членов экипажа судна - граждане Индии, Пакистана и Украины. В ответ на это в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США.

Ранее королевская морская пехота военно-морского флота Вооруженных сил Великобритании задержала у берегов Гибралтара иранский нефтяной танкер Grace 1, который пытался доставить нефть в Сирию в обход санкций Европейского Союза.

Напомним, этой весной президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении Сирии.

Кроме того, в январе этого года Европейский Союз ввел санкции против 11 бизнесменов и пяти компаний за поддержку режима президента Сирии Башара аль-Асада. Таким образом, санкционный список состоит из 270 физических и 72 юридических лиц, на которых распространяются запрет на въезд в Евросоюз и замораживание активов.

Также в этом году в районе Керченского пролива произошел пожар на танкерах Maestro и Venice, которые тоже поставляли газ в Сирию в нарушение санкций. Подробнее об этом вы можете узнать в видеосюжете:

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