Пытались сбежать, не заплатив: в Корее арестовали капитана и моряков российского судна

Сегодня, 07:05

Россияне задолжали ремонтникам и должны заплатить штраф за вред экологии

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Полиция Южной Кореи привлекла корабль береговой охраны и вертолет, чтобы остановить российский танкер "Палладий", которое в ночь на среду без разрешения властей пыталось покинуть порт Пусан, не оформив при этом необходимых документов, не заплатив за ремонт и не возместив ущерба, нанесенного экологии. Об этом сообщил генконсул России Роман Быков.

Генконсул отметил, что судно задолжало корейской компании, которая осуществляла ремонт, а также должно оплатить экологический штраф за разлив топлива.

"Задержаны четыре члена экипажа, в их числе судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов. В числе выдвинутых обвинений – сопротивление полиции", – отметил Быков.

По словам консула, все задержанные находятся в камере предварительного заключения. Остальные 10 членов экипажа находятся на борту судна, которое пришвартовано у причала.

Напомним, в начале августа российское судно "Механик Погодин", находящееся под санкциями, заблокировано на три года в порту Херсона. 

 Как выяснилось, судно перевозило нефтепродукты для украинского получателяСтоимость судна оценивается правоохранителями в 7 млн долларов.
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Источник:

ТАСС

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