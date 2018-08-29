Пытались сбежать, не заплатив: в Корее арестовали капитана и моряков российского судна

Полиция Южной Кореи привлекла корабль береговой охраны и вертолет, чтобы остановить российский танкер "Палладий", которое в ночь на среду без разрешения властей пыталось покинуть порт Пусан, не оформив при этом необходимых документов, не заплатив за ремонт и не возместив ущерба, нанесенного экологии. Об этом сообщил генконсул России Роман Быков.

Генконсул отметил, что судно задолжало корейской компании, которая осуществляла ремонт, а также должно оплатить экологический штраф за разлив топлива.

"Задержаны четыре члена экипажа, в их числе судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов. В числе выдвинутых обвинений – сопротивление полиции", – отметил Быков.

По словам консула, все задержанные находятся в камере предварительного заключения. Остальные 10 членов экипажа находятся на борту судна, которое пришвартовано у причала.

Напомним, в начале августа российское судно "Механик Погодин", находящееся под санкциями, заблокировано на три года в порту Херсона.

Как выяснилось, судно перевозило нефтепродукты для украинского получателя. Стоимость судна оценивается правоохранителями в 7 млн долларов.