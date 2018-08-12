Задержанное в Херсонском морском торговом порту российское судно "Механик Погодин", перевозило нефтепродукты для украинского получателя. Об этом в комментарии "Громадскому радио" сообщил постпред президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин, не указав название компании-получателя.

"Если отправитель груза и владелец в России, а получатель груза в Украине, понятно, что это коммерческий вопрос. Это большие средства, которые любят тишину. А сейчас я привлек к этому вопросу внимание и мы с него не сойдем", – сказал Бабин.

Он также уточнил, что ориентировочная стоимость судна составляет 7 млн долларов.

"Как мне сказали в СБУ, ориентировочная стоимость судна и танкера до 7 миллионов условных единиц", – подчеркнул постпред президента.

По его словам, после обнародования информации о задержании танкера, в России началась "истерия".

О прибывшем в Херсон российском судне Бабину стало известно от правоохранителей.

"Мы и правоохранители получали сообщения от общественности о том, что к портам Украины и внутренним водам периодически заходят суда под флагом РФ и принадлежат лицам, из санкционного списка СНБО", – рассказал Бабин.

Как известно, ранее он заявил, что сотрудниками СБУ было выявлено и задокументировано судно "Механик Погодин" IMO 9598397 под флагом РФ, которое находится во владении российской компании, которая, в свою очередь, внесена в санкционный списк СНБО.

В субботу, 11 августа, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену с просьбой выяснить судьбу судна и его экипажа, а также в случае необходимости, предоставить морякам гуманитарную помощь.

В свою очередь Людмила Денисова сообщила, что СБУ и Госпогранслужба не имеют каких-либо претензий к членам экипажа, однако само плавсредство и имущество находятся под санкциями, поскольку принадлежат компании ВЭБ "Лизинг", внесенной в санкционный список.



