Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,7
27,12

Пытки в реабилитационном центре: людей в клетках и кандалах обнаружили в государстве Тринидад и Тобаго

10 октября, 17:40

Религиозная организация держала в рабстве наркоманов и бывших заключенных

Людей в клетках и кандалах – обнаружили в так называемом реабилитационном центре островного государства Тринидад и Тобаго, в Карибском море. Религиозная организация, которая руководила центром, должна была лечить наркоманов и адаптировать к нормальной жизни бывших заключенных. Вместо этого людей фактически держали в рабстве – в камерах без окон и прикованными наручниками к кроватям. Из центра спасли 65 мужчин и 4-х женщин. Все они местные, разного возраста – от 20 до 60 лет. Некоторые освобожденные рассказали – в центре они находились годами и пережили пытки.

Проблема издевательств над пациентами в "реабилитационных центрах" остро стоит и в Украине. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Харькове разоблачили такой "реабилитационный центр", где избивали и заставляли мусульман читать Библию. Основным методом работы с алкогольной и наркотической зависимостью стали издевательства и физическое насилие.

Реклама

И в мае под Запорожьем освободили 80 узников "реабилитационного центра", среди которых пенсионеры, а также алко- и наркозависимые лица. Они насильно удерживались в незаконном реабилитационном центре.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Тринидад пытки издевательства реабилитационный центр религиозная организация

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Индии кобра застряла в пивной банке
В Индии кобра застряла в пивной банкеДругие страны
Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планеты
Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планетыFun
"За мову": в Польше жестоко избили украинцевДругие страны
В Китае пожарные спасли повисшего на оконной решетке ребенка – видео
В Китае пожарные спасли повисшего на оконной решетке ребенка – видеоДругие страны
Мужчина 17 лет прятался от полиции в горах: его нашли благодаря мусору
Мужчина 17 лет прятался от полиции в горах: его нашли благодаря мусоруFun
Израиль захотел подписать
Израиль захотел подписать "историческое соглашение" с арабскими странамиДругие страны

Новости партнеров

Loading...