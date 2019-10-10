Пытки в реабилитационном центре: людей в клетках и кандалах обнаружили в государстве Тринидад и Тобаго

Людей в клетках и кандалах – обнаружили в так называемом реабилитационном центре островного государства Тринидад и Тобаго, в Карибском море. Религиозная организация, которая руководила центром, должна была лечить наркоманов и адаптировать к нормальной жизни бывших заключенных. Вместо этого людей фактически держали в рабстве – в камерах без окон и прикованными наручниками к кроватям. Из центра спасли 65 мужчин и 4-х женщин. Все они местные, разного возраста – от 20 до 60 лет. Некоторые освобожденные рассказали – в центре они находились годами и пережили пытки.

Проблема издевательств над пациентами в "реабилитационных центрах" остро стоит и в Украине. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Харькове разоблачили такой "реабилитационный центр", где избивали и заставляли мусульман читать Библию. Основным методом работы с алкогольной и наркотической зависимостью стали издевательства и физическое насилие.

Реклама

И в мае под Запорожьем освободили 80 узников "реабилитационного центра", среди которых пенсионеры, а также алко- и наркозависимые лица. Они насильно удерживались в незаконном реабилитационном центре.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама