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Ремонтировали площадь и рыли землю: в Беларуси сорвали два митинга в поддержку оппозиционерки

5 августа, 01:59

Елена Вус Елена Вус

ОМОН задерживал людей, которые пришли на встречу с Тихановской

Во вторник вечером, 4 августа, в белорусских городах Слуцке и Солигорске должны были проходить встречи главной соперницы Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах Светланы Тихановской с избирателями.

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Как сообщает TUT.BY, на всех площадках внезапно произошли какие-то проблемы, которые якобы требовали срочного ремонта.

Так, митинг в Слуцке пришлось отменить в последний момент, когда люди уже собрались. Через 10 минут после несостоявшегося начала митинга, буквально одновременно с официальным заявлением объединенного штаба об отмене, на площадке появились сотрудники ОМОНа и стали хватать горожан и отправлять их в микроавтобусы.

Видео: Наша Ніва

По данным правозащитников, задержали не менее 15 человек.

В Солигорске, по данным NEXTA Live, акцию тоже сорвали: ко входу на стадион, где должна была пройти акция, приехали экскаваторы и начали рыть землю.

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Фото: t.me/nexta_live

Несмотря на то, что митинг отменили, в районе стадиона собрались сотни людей. Вначале сотрудники ОМОНа вытесняли участников с площадки возле стадиона, затем также начались задержания. Сообщается о пяти задержанных.

Напомним, что Тихановская в воскресенье, 2 августа, провела агитационный митинг в Бресте, который уже стал самым массовым в истории города.

А митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, который прошел вечером 30 июля в Минске, стал самым массовым за последние 10 лет.

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