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Стало известно, сколько людей пришло на митинг в Минске: названо число

31 июля, 03:11

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Происшествий и задержаний не было зафиксировано

Предвыборный митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Минске посетило не менее 63 тысяч человек.

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Об этом заявили правозащитники.

"С 17:30 до 20:30, по подсчетам наших наблюдателей, на митинг пришло не менее 63 тысяч человек", – говорится в сообщении правозащитного центра "Весна".

Место для проведения агитационных пикетов в парке Дружбы народов еще с утра 30 июля обнесли металлическими ограждениями. На входе были установлены рамки досмотра.

Митинг проходил с 18:00 до 22:00. Происшествий и задержаний зафиксировано не было.

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Также напомним, что 29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг – Сергей Тихановский . Следственный комитет Белоруссии обвинил Тихановского и еще несколько человек в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК Беларуси). Тихановский был арестован.

В Следственном комитете Беларуси заявили, что задержанные под Минском наемники из российской ЧВК Вагнера могут быть связаны с белорусскими оппозиционерами – Николаем Статкевичем и блогером Сергеем Тихановским, мужем кандидата в президенты Светланы Тихановской, якобы готовившими массовые беспорядки.

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Беларусь митинг выборы президента Светлана Тихановская

Источник: Интерфакс

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