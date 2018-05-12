Рейды в ночных клубах Тбилиси: тысячи активистов требуют отставки премьера и главы МВД

Участники акции утверждают, что посетители ночных клубов в ходе рейдов подверглись насилию и унижению

В центре Тбилиси, на площади перед зданием парламента, проходит акция протеста против проведенной силовой операции спецназа в двух ночных клубах, в ходе которой, были задержаны восемь реализаторов наркотиков. Участники акции утверждают, что посетители подверглись насилию и унижению.

На площади собрались более двух тысяч молодых людей. Они требуют немедленной отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, министра внутренних дел Георгия Гахарии и полицейских, командовавших спецоперацией.

Как сообщалось, масштабная спецоперация, направленная на обнаружение фактов реализации наркотических средств была проведена в двух самых популярных ночных клубах Тбилиси "Басcиани" и "Галери".

Спецоперация в ночных клубах вызвала протест у владельцев заведений и ряда общественных и политических организаций, выступающих за смягчение наркополитики в стране. Они организовали акцию протеста перед зданием парламента.

анее мы писали о том, что в Грузии легализовали курение марихуаны. Согласно официальным данным, в стране на каждые 10 тысяч человек приходится 29 наркоманов. Продажа наркотика – по-прежнему уголовное преступление.

Так же мы писали, о чем говорят на собраниях бывших наркозависимых.