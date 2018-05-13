Резня в Париже: Макрон восхищен смелостью полицейских, уничтоживших террориста

Сегодня, 07:25

Фараоны ликвидировали нападавшего, но жизни двоих пострадавших висят на волоске

Резня в Париже. Фото: AFP
Резня в Париже. Фото: AFP

Нападение неизвестного мужчины с ножом на прохожих в Париже и гибель одного из них не оставила равнодушным президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил с заявлением, сообщает rbc.ua.

Так, глава французского государства выразил соболезнования семье погибшего.

"Все мои мысли о жертвах и раненых в атаке, которая произошла сегодня вечером в Париже, а также об их близких. Я от имени всех французов приветствую смелость полицейских, которые нейтрализовали террориста", – написал Макрон в своем Twitter.

01_06

Так, нападение произошло во втором округе недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Позже стало известно, что Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение в Париже, а преступник, устроивший резню, восхвалял Аллаха.
террорист, Париж, поножовщина, резня, ИГИЛ, макрон

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: AFP

В Бельгии террориста, убившего 130 человек, приговорили к 20 годам тюрьмы

23 Апреля, 13:14

Вместе с ним судили и одну из его соучастниц - Софиен Аяри

Евросоюз

Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Западные СМИ назвали нового оппонента Путина в Европе

6 Апреля, 07:27

По мнению Ульриха Шпека, именно французский президент настаивал в ходе саммита ЕС на однозначном месседже в адрес Москвы
Загрузка...

Политика

Фото: AFP

Макрон назвал цели возможных ударов из-за химатаки в Сирии

10 Апреля, 22:55

По его словам, удары не будут наноситься по союзникам сирийского правительства, а будут нацелены на сирийские химические объекты

Евросоюз

Эммануeэль Макрон , фото AFP

Макрон сделал заявление в адрес Путина и Трампа

15 Ноября 2017, 10:09

По его словам, Европа вновь должна начать "транслировать смыслы", чтобы стать привлекательной для арабского мира, а также США и России
Загрузка...