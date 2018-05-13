Резня в Париже: Макрон восхищен смелостью полицейских, уничтоживших террориста

Нападение неизвестного мужчины с ножом на прохожих в Париже и гибель одного из них не оставила равнодушным президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил с заявлением, сообщает rbc.ua.

Так, глава французского государства выразил соболезнования семье погибшего.

"Все мои мысли о жертвах и раненых в атаке, которая произошла сегодня вечером в Париже, а также об их близких. Я от имени всех французов приветствую смелость полицейских, которые нейтрализовали террориста", – написал Макрон в своем Twitter.

Так, нападение произошло во втором округе недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Позже стало известно, что Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение в Париже, а преступник, устроивший резню, восхвалял Аллаха.