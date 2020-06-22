Результат через 30 минут: в Японии разработали быстрый тест на коронавирус

В Японии разработали новый быстрый тест на коронавирус. Он позволяет выявлять инфекцию примерно за 30 минут без привлечения сложного оборудования и врачей-профессионалов и не уступает широко распространенным сейчас ПЦР-тестам на новый коронавирус. Об этом сообщает одна из ведущих в Японии фармацевтических компаний Shionogi.

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Тест основан на пробе слюны. Новую методику разработала объединенная группа исследователей из Университета Нихон, Университета Гумма и Токийского медицинского университета.

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Компания Shionogi предполагает в первую очередь предложить новые облегченные тесты для проверки пассажиров, въезжающих в Японию из-за границы.

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Согласно последним данным Университета Хопкинса, в Японии подтверждено 17 780 случаев заражения коронавирусом, умерли 955 человек.

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Ранее сообщалось, что правительство Японии намеревается выделить дополнительную сумму в размере 200 млн долларов на разработку вакцины от коронавируса.

О том, как японцам выдавали карантинную тысячу, смотрите в сюжете:

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