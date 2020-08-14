Родные не верят официальной причине смерти сына, который умер после задержания в Беларуси

В Следственном комитете заявили, что задержанный во время протестов в Беларуси молодой человек умер от передозировки наркотиками. Родные в версию правоохранителей не верят. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает TUT.BY.

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Напомним, Александра Вихору задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке. Родители искали сына несколько дней. Они приезжали в РОВД, дежурили до ночи под изолятором временного задержания, но так ничего и не узнали. Позже стало известно, что парня нет в живых с 11 августа.

Родные Александра написали заявление в прокуратуру, Следственный комитет и попросили возбудить уголовное дело по факту смерти парня. Они считают, что ему не была своевременно оказана медицинская помощь и в отношении него были совершены неправомерные действия, которые привели к смерти.

"Утром мы звонили следователю, чтобы узнать, как продвигается дело по погибшему Саше. Нас исправили: "Он не погиб. Он умер от передозировки наркотиками". Что? Да он даже не курил никогда. И потом, наркотики? Он же был под стражей несколько дней до смерти", – рассказала сестра погибшего Ольга.

В Следственном комитете рассказали свою версию произошедшего. Предварительно установлено, что вечером 9 августа Александра Вихору задержали сотрудники милиции за активное участие в несанкционированном массовом мероприятии. Постановлением суда его привлекли к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток.

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Мужчину направили к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Его доставили в учреждение здравоохранения, там он и скончался. В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было, сообщал СК.

Родные молодого человека просят показать им тело сына. Они наняли адвоката и планируют пристально следить за следствием. Также семья погибшего ищет свидетелей, которые располагают информацией о задержании парня.

Напомним также, что поздно вечером 13 августа из СИЗО Минска начали выпускать задержанных ранее на протестах против фальсификации выборов президента Беларуси людей и многие из них находятся в тяжелом психологическом состоянии из-за пережитых в застенках силовиков ужасов.

Из изолятора на Окрестина выпускают задержанных Видео: РИА Новости

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