Россия ввела в Беларусь "отряд пропагандистов": чем они будут заниматься

Бастующих против цензуры и лжи сотрудников государственных СМИ в Беларуси могут заменить российские пропагандисты.

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Об этом сообщают белорусские Telegram-каналы. В частности, ссылаясь на анонимные источники в крупнейшем государственном медиаконцерне Белтелерадиокомпания, "Наша Нива" пишет, что ответственных за выпуск новостей технических специалистов могут заменить рабочими из России.

"Вчера вечером в стенах компании действительно появились новые, незнакомые люди, и им начали показывать, как там все работает. Наши сотрудники заговорили о том, что тех, кто занимается политическими новостями и кампаниями, нужно заменить в первую очередь русскими, чтобы не было риска, что важная информация не дойдет до аудитории", – утверждает собеседник, отмечая, что россияне работают за "хорошие деньги".

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В свою очередь, режиссер канала "Беларусь 3" Алена Мартиновская утверждает, что сегодня ОМОН не пустил на работу белорусских сотрудников Белтелерадиокомпании.

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"Прилетело два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши обязанности за очень большую сумму", – говорит она.

Бастующая работница Дарья Вайтович добавила, что у всех протестующих медийщиков уже отобрали пропуска и "даже близко не подпускают к зданию". Она утверждает, что российские специалисты являются работниками главного "рупора Кремля" – пропагандистской медиакомпании

Russia Today.

Напомним, что накануне в Минске приземлился самолет ФСБ России. Изначально СМИ предполагали, что на нем прилетел директор ведомства Александр Бортников, однако теперь не исключается, что на борту находились пропагандисты из РФ.

Кроме того, как мы уже сообщали, за последнюю неделю президенты Беларуси и России провели четыре телефонных беседы. В одном из разговоров Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко даже военную помощь для усмирения антиправительственных протестов. Многие страны мира уже призвали РФ не вмешиваться во внутренние дела соседей.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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