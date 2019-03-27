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Российские военные в Венесуэле: в США рассказали, кто они и зачем приехали

Сегодня, 08:01

США все еще оценивают переброску российских военных в Венесуэлу

Фото: twitter.com/FedericoBlackB
Фото: twitter.com/FedericoBlackB.
Российские военные в Венесуэле: в США рассказали, кто они и зачем приехали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/833/fda/5c9833fda577d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/833/fda/5c9833fda577d.jpg Другие страны США все еще оценивают переброску российских военных в Венесуэлу

В правительстве США считают, что Россия перебросила в Венесуэлу представителей сил специального назначения, включая "специалистов по кибербезопасности". Об этом сообщает "Голос Америки".

Кроме того, один из американских чиновников заявил, что США все еще оценивают переброску российских военных.

Ранее провозгласивший себя временным президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию страны. Он предположил, что в Каракасе пошли на такой шаг, "так как не доверяют собственной армии". Гуайдо также обвинил власти в том, что, развивая сотрудничество с РФ по военной линии, они, в то же время, не занимаются внутренними проблемами страны.

Напомним, не так давно высокопоставленный чиновник из Венесуэлы подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту. По словам представителя властей, военнослужащие прилетели в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".

Кроме того, как мы уже писали, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон "не потерпит" вмешательства иностранных военных в дела западного полушария планеты. 

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Тег Россия, Венесуэла, военные, причины

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