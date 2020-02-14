Российско-турецкий конфликт: эксперт рассказал, что будут делать США

В Сирии обостряется ситуация и на первые роли вышли турки и россияне

Фото: REUTERS/Kemal Aslan

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Соединенные Штаты Америки попытаются воспользоваться нынешним серьезным напряжением в отношениях между Россией и Турцией, дабы вернуть последнюю в орбиту своего влияния, но у них это сейчас не получится. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

Эксперт считает, что американцы попытаются улучшить отношения с Турцией на фоне ее обострения отношений с Россией.

"США, конечно, пытаются сейчас вбить клин между Турцией и Россией, пользуясь этой ситуацией. Но у них достаточно ограниченное поле для маневра и ограниченное влияние на саму ситуацию. Потому, максимум что они могут, – попытаться политически вытащить эту историю. То есть на фоне обострения с Россией попытаться улучшить отношения с Турцией и вернуть в свой лагерь. Но я думаю, что попытка возымеет какой-то большой эффект. Просто Турция в вопросе защиты своих интересов в Сирии все еще больше нуждается в России, чем в США", – сказал Куса.

Напомним, на фоне наступления сирийских правительственных войск в провинции Идлиб серьезно осложнились отношения между Турцией и Россией. Читайте на сайте "Сегодня" подробности конфликта между Москвой и Анкарой в материале "Ловушка для Путина: почему Россия и Турция схлестнулись в Сирии".

Недавно в Министерстве обороны Турции заявили, что в результате обстрела сирийскими правительственными силами в районе провинции Идлиб погибли пятеро турецких солдат и еще несколько человек были ранены. После этого Турция атаковала войска Асада в Сирии, было более 100 погибших.

Смотрите также видео, как был сбит в Идлибе вертолет войск Асада:

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил в своем Twitter, что Америка и Турция координируют свои силы и готовят ответ на атаки армии Асада и российских военных в Идлибе: "Продолжающиеся атаки режима Асада и России должны прекратиться. Я отправил Джима Джеффри в Анкару, чтобы скоординировать шаги в ответ на эту дестабилизирующую атаку. Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО Турцию".

Турцию поддержал также Североатлантический альянс: "НАТО осуждает атаки на Идлиб. Призываем режим Асада и Россию немедленно прекратить военные действия".

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