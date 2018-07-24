Россию просят поучаствовать еще в одной войне

Йеменское информационное агентство SABA, с 2015 года контролируемое хуситами, официально называющимися движением "Ансар Аллах", распространило послание главы Высшего политсовета повстанцев Махди аль-Машата, в котором он обращается к Российской Федерации и лично Владимиру Путину, чтобы тот, "используя свое международное влияние, сыграл роль в прекращении агрессии против Йемена, ракету которого ранее перехватили силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии, со стороны "аравийского альянса", в основном Саудовской Аравии и ОАЭ, ведущейся без какого-либо предлога и вопреки Уставу ООН и сопровождаемой морской и воздушной блокадой, из-за которой страдают миллионы йеменцев".

В понедельник, 23 июля, с просьбой вмешаться в войну в Йемене движение "Ансар Аллах" обратилось также к президенту Франции Эммануэлю Макрону, пишет "Радио Свобода".

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны, в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Алла и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны, в конфликте участвуют правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Ранее сообщалось, что в мире может появиться еще одна ядерная держава. Если Иран восстановит свою ядерную программу, Саудовская Аравия готова начать разработку собственного ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Абдель Аль-Джубейр.

Напомним, Саудовская Аравия перехватила семь запущенных из Йемена ракет.Три ракеты были выпущены по столице – Эр-Рияду.