Саудовские ПВО сбили запущенную мятежниками из Йемена баллистическую ракету

Воздушная цель была сбита в небе над районом Хамис-Мушайт на юго-западе королевства, расположенном неподалеку от границы с Йеменом

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили в субботу запущенную из Йемена сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) баллистическую ракету. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас", – передает ТАСС.

По его данным, воздушная цель была сбита в небе над районом Хамис-Мушайт на юго-западе королевства, расположенном неподалеку от границы с Йеменом. О разрушениях и пострадавших на земле информации не поступало.

В прошлом хуситы неоднократно подвергали саудовскую территорию обстрелам, в том числе баллистическими ракетами, не раз их целью становилась и столица королевства, однако ПВО удавалось сбивать все вражеские цели. 25 марта саудовские средства воздушной защиты перехватили семь запущенных мятежниками ракет, в том числе три в небе над Эр-Риядом. В результате падения обломков одной из них погиб египтянин и двое получили ранения.

Вслед за этим королевство вновь обвинило Тегеран в незаконных поставках ракетных и других вооружений хуситам и заявило, что оставляет за собой право соответствующим образом ответить на эти угрозы. Иран отверг все обвинения, назвав заявления саудовской стороны "безответственными и больше похожими на призывы к войне".

Этот массированный ракетный обстрел был совершен в третью годовщину вторжения аравийской коалиции во главе с Эр-Риядом в Йемен. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

За минувшие два месяца хуситы значительно увеличили количество ударов баллистическими ракетами. По заявлению саудовских военных, в общей сложности за время конфликта уничтожено порядка 120 ракет хуситов.

Накануне сообщалось, что в мире может появиться еще одна ядерная держава. Если Иран восстановит свою ядерную программу, Саудовская Аравия готова начать разработку собственного ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Абдель Аль-Джубейр.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия перехватила семь запущенных из Йемена ракет. Три ракеты были выпущены по столице – Эр-Рияду.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает палестино-израильский конфликт самым сложным в мире.