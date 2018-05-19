Саудовские ПВО сбили запущенную мятежниками из Йемена баллистическую ракету

Сегодня, 20:17

Воздушная цель была сбита в небе над районом Хамис-Мушайт на юго-западе королевства, расположенном неподалеку от границы с Йеменом

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили в субботу запущенную из Йемена сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) баллистическую ракету. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас", – передает ТАСС.

По его данным, воздушная цель была сбита в небе над районом Хамис-Мушайт на юго-западе королевства, расположенном неподалеку от границы с Йеменом. О разрушениях и пострадавших на земле информации не поступало.

В прошлом хуситы неоднократно подвергали саудовскую территорию обстрелам, в том числе баллистическими ракетами, не раз их целью становилась и столица королевства, однако ПВО удавалось сбивать все вражеские цели. 25 марта саудовские средства воздушной защиты перехватили семь запущенных мятежниками ракет, в том числе три в небе над Эр-Риядом. В результате падения обломков одной из них погиб египтянин и двое получили ранения.

Вслед за этим королевство вновь обвинило Тегеран в незаконных поставках ракетных и других вооружений хуситам и заявило, что оставляет за собой право соответствующим образом ответить на эти угрозы. Иран отверг все обвинения, назвав заявления саудовской стороны "безответственными и больше похожими на призывы к войне".

Этот массированный ракетный обстрел был совершен в третью годовщину вторжения аравийской коалиции во главе с Эр-Риядом в Йемен. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

За минувшие два месяца хуситы значительно увеличили количество ударов баллистическими ракетами. По заявлению саудовских военных, в общей сложности за время конфликта уничтожено порядка 120 ракет хуситов.

Накануне сообщалось, что в мире может появиться еще одна ядерная державаЕсли Иран восстановит свою ядерную программу, Саудовская Аравия готова начать разработку собственного ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Абдель Аль-Джубейр.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия перехватила семь запущенных из Йемена ракет. Три ракеты были выпущены по столице – Эр-Рияду.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает палестино-израильский конфликт самым сложным в мире.
Йемен, ракета, саудовская аравия

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