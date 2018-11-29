Отказалась от дворца и поддержала Украину: что нужно знать о новом президенте Грузии

Внучка грузинского меньшевика принимала участие в демонстрациях против СССР, а в качестве президента сосредоточится на внешней политике

Выборы президента Грузии во втором туре выиграла независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" (главным спонсором которой является миллиардер Бидзина Иванишвили), набрав 59,52 % голосов. Об этом сообщил 29 ноября ЦИК страны.

В ЦИК Грузии уточнили, что после подсчета голосов со всех 3 705 избирательных участков за Зурабишвили проголосовали 1 миллион 147 тысяч 627 избирателей, что составляет 59,52 % голосов. За ее оппонента Григола Вашадзе отдали 780 тыс. 633 голосов, что составляет 40,48 %.

Саломе Зурабишвили – первый в стране президент-женщина и последний президент, избранный путем общенационального голосования. Следующего гаранта – через 6 лет – будет определять независимая избирательная коллегия из 300 специально назначенных делегатов.

Все о новом президенте Грузии читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Грузинский политик в четвертом поколении

Саломе Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в столице Франции. Ее родители – грузинские эмигранты, бежавшие в Париже от советской власти в 1921 году. Семья была непростой: ее дед по отцу Иван Зурабишвили входил в меньшевистское правительство независимой Грузии в 1918 и в 1921 годах, а прадед Нико Николадзе был основателем морского порта в Поти и инициатором строительства грузинской железной дороги. Семья Зурабишвили близко знала Илью Чавчавадзе, писателя и крупного политического деятеля конца XIX – начала ХХ века, которого называют "отцом грузинской нации". (Его портрет украшает 20 лари.) Отец Саломе работал инженером на автомобильном заводе, мать была домохозяйкой.

Как утверждает издание "Sputnik Грузия", Леван Зурабишвили сплотил вокруг себя грузинскую диаспору, став председателем грузинского общества во Франции, и основал грузинскую церковь в Париже.

Именно отец Зурабишвили оказал на нее большое влияние: благодаря ему Саломе с детства знала грузинский язык и прекрасно разбиралась в национальной литературе. Впрочем, как показали встречи Зурабашвили с избирателями во время предвыборной гонки, грузинский язык она знает далеко не блестяще. Также оппоненты обвиняли ее в незнании реалий жизни современной Грузии.

Под влиянием отца Саломе еще в школе участвовала в демонстрациях против визитов лидеров Советского союза в Париж. Другими ее хобби были история и журналистика: будущая госпожа президент выпускала с друзьями газету на грузинском языке и переводила статьи грузинских диссидентов.

Впрочем, окончательный выбор Зурабишвили сделала в пользу дипломатии. В 1972 году Саломе выпускается из Парижского института политических наук и продолжает обучение в Колумбийском университете (США), и уже с 1974 года работает в системе МИД Франции. Свое первое назначение в качестве дипломата получила в Италию, где трудилась третьим секретарем посольства Франции. Помимо Италии, трудилась на дипломатическом поприще в Австрии, Бельгии, Чаде и США.

Любопытно, что назначение Зурабишвили в Грузию противоречило негласным правилам дипломатии: посла ничего не должно связывать со страной, куда его назначают. Однако Зурабишвили удалось добиться того, что в 2003 году ее переводят в Тбилиси.

"Sputnik Грузия" приводит такую романтическую деталь: отправляясь в Рим, Саломе взяла с собой семейную реликвию – деревянный сундук, с которым ее бабушка эмигрировала из советской Грузии, и теперь, спустя много лет, вернула семейную реликвию на грузинскую землю. Даже если это и легенда, согласитесь – красивая.

Противник Саакашвили

После назначения в 2003 году послом Франции в Грузию, уже в марте 2004 года Саломе принимает предложение президента Грузии Михаила Саакашвили возглавить грузинский МИД. Позже Зурабишвили вспоминала, что не хотела быть министром иностранных дел и просила президента назначить ее советником, так как категорически не хотела занимать политическую должность.

Ей не откажешь в прозорливости: на новой должности Зурабишвили продержалась полтора года и была отправлена в отставку в октябре 2005 года после конфликта с самой влиятельной женщиной Грузии тех лет – Нино Бурджанадзе, занимавшей пост председателя парламента.

Уйдя в глухую оппозицию к Саакашвили, которого Зурабишвили обвиняла во лжи, она создала сначала общественное движение, а потом собственную партию "Путь Грузии". Однако уже в 2010 году разочаровалась в грузинской политике и вернулась во Францию, где работала в ООН. Впрочем, через два года Зурабишвили возвращается, чтобы поддержать коалицию внезапно появившегося на политической сцене миллиардера Бидзины Иванишвили. Пыталась принять участие в президентских выборах 2013 года, но ее отказались регистрировать из-за двойного гражданства.

В 2016 году Зурабишвили окончательно вернулась в грузинскую политику, став депутатом парламента Грузии. Ее поддержала правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. В первом туре выборов, который состоялся 28 октября, Зурабишвили не смогла преодолеть 50-процентный барьер, однако набрала большую часть голосов избирателей (38,64%). В решающей схватке ей все-таки удалось одержать победу над главным соперником – представителем объединенной оппозиции Григолом Вашадзе. Теперь Зурабишвили избрана пятым президентом Грузии.

"Мы вместе твердо и окончательно отказались от тяжелого прошлого, от того, что больше всего препятствовало укреплению, продвижению вперед и освобождению нашего общества", – цитирует "Эхо Кавказа" первое публичное выступление Зурабишвили в статусе лидера грузинского государства.

Инаугурация избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили пройдет 16 декабря.

Что принесет Грузии новый президент

Политолог Рамаз Сакварелидзе уверен, что президентство Зурабишвили может послужить примером для всех грузинских эмигрантов, проживающих за рубежом, пишет издание "Sputnik Грузия".

Профессиональный опыт Зурабившили позволит ей достойно представлять Грузию на международной арене, считает Давид Сакварелидзе.

"Я уверен, что человек с такой биографией и стилем политической работы сможет совмещать принципиальность и определенную маневренность в политике, она имеет большую перспективу", – сказал Сакварелидзе, особо подчеркнув, что Зурабишвили будет играть доминирующую роль в формировании внешней политики.

Сторонники Зурабишвили празднуют победу на улицах Тбилиси

Эксперты отмечают, что проигрыш на президентских выборах Григола Вашадзе – это, в первую очередь, проигрыш Михеила Саакашвили. В своем видеообращении лидер партии "Единое национальное движение", от которой выдвигался Вашадзе, не признал результаты выборов и предложил всем начать масштабную акцию неповиновения.

"Вашадзе проявлял себя, как очень амбициозный, харизматичный, то есть, лицо Советского прошлого. И Вашадзе был марионеткой руках Саакашвили. "Национальное движение" проиграло в том числе и потому, что оно было агрессивным к собственному народу", – считает грузинский политолог, доктор политических наук Вахтанг Маисая.

Первые шаги Зурабишвили на высокой должности подтверждают, что слова госпожи президента не расходятся с делом. Так, 29 ноября Зурабишвили заявила, что президентская администрация переезжает из резиденции президента Грузии в историческом квартале Авлабари в бывшее здание посольства США. Вопрос перехода администрации президента из Авлабари во дворец Орбелиани на улице Атонели прописан в предвыборной программе Саломе Зурабишвили. Причина проста: содержание государства и его ветвей налогоплательщикам не должно обходиться дорого.

А свой первый официальный визит в качестве президента бывшая госпожа посол планирует совершить в Европу. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.

"Я думаю, никто не удивится тому, что мой первый визит будет в Европу – Брюссель, Берлин и Париж, а также в те страны Балтии, женщины-президенты которых первыми поздравили меня с победой на выборах прошлой ночью", – сказала журналистам Саломе Зурабишвили сегодня, 29 ноября, после встречи, состоявшейся в патриархии.

Напомним, что президент Литвы Даля Грибаускайте оказалась первым лидером государства, который поздравил Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах в Грузии.

"Поздравляю избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили. Успехов вам в службе стране и народу", – написала Грибаускайте в своем Twitter.

Кроме того, 26 ноября тогда еще кандидат в президенты Саломе Зурабишвили написала в Facebook слова поддержки Украине в связи с захватом наших судов в Керченском проливе.

"Я нахожусь в Ингури, возле оккупационной линии и отсюда еще один агрессивный шаг России против Украины кажется еще более возмутительным. Это грубое нарушение международного права, в первую очередь, угрожает не только суверенитету Украины, но и безопасности и стабильности в регионе. Я выражаю полную солидарность Украине и её населению", — написала Зурабишвили.

По мнению директора информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, с избранием Саломе Зурабишвили президентом Грузии украино-грузинские отношения не изменятся, однако уровня, который был в этих взаимоотношениях в 2005-2009 годах, не будет.