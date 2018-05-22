Самолет с американцами разломился надвое в аэропорту столицы Гондураса

Частный реактивный самолет, на борту которого находились граждане США, во вторник разбился в аэропорту Тонконтин в столице Гондураса, где ранее случилась жуткая давка на футбольном матче, Тегусигальпе. Пострадали не менее пяти человек, жертв нет, сообщила электронная версия газеты "Пренса", передает ТАСС.

По информации издания, самолет, прибывший из города Остин в штате Техас, выкатился за пределы ВВП и разломился надвое. Возгорания топлива удалось избежать. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Сведения о причинах случившегося не сообщаются. По предварительной версии, к происшествию привела ошибка пилотов, добавила газета.

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Ранее сообщалось, что в стамбульском аэропорту имени Ататюрка во время рулежки столкнулись два пассажирских самолета.

Лайнер Airbus A330 авиакомпании из Южной Кореи Asiana зацепил крылом самолет A321, принадлежащий Turkish Airlines. На борту южнокорейского авиалайнера находились 236 человек, турецкого – 217. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus со 168 пассажирами на борту после приземления съехал со взлетной полосы в аэропорту провинции Трабзон (Турция) и застрял на склоне над Черным морем.